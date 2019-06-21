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擋不住薯條誘惑！喵小手狂揮「拜託」求分食　虔誠背影萌翻網

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▲▼ 貓咪短手狂「拜託」討吃薯條。（圖／翻攝自抖音APP「Warmcat」。）

▲萌貓短手狂「拜託」討吃薯條。（圖／翻攝自抖音「Warmcat」）

寵物小組／綜合報導

炸物的香氣連喵星人都無法抵抗！抖音app用戶「Warmcat」日前上傳一則逗趣短片，只見短腿喵「旺財」抵擋不住薯條的誘惑，突然用短短的雙腳站起來，手裡還不斷「拜託」請求餵食，虔誠的模樣十分可愛，同時也療癒不少網友的心。

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▲▼ 貓咪短手狂「拜託」討吃薯條。（圖／翻攝自抖音APP「Warmcat」。）

▲旺財一直在紙袋附近徘徊。（圖／翻攝自抖音「Warmcat」）

從影片中可以看到，旺財用兩條短短的腳站立，同時手不斷高速做出「拜託」的動作，小手揮呀揮就是為了吃一口紙袋裡的薯條！當牠看見人類沒有反應，只好再舉起小手進行下一波攻勢，虔誠的背影瞬間讓不少網友的心融化！旺財其實是咖啡廳裡的店貓，透過超萌「拜託」技能，在店裡騙吃騙暢行無阻，也是名符其實的招財貓！

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旺財拜託影片被飼主上傳後，在網路上被瘋狂轉載，也有人逗趣留言，「 喵：霸託霸託，分我一口嘛～ 」、「貓：要不是老子手短我就自己拿了...」、「這麼可愛，來來來！我給！」、「為什麼他們都會拜託，我們家的這麼霸道...」、「我們家的都不會拜託，直接用咬的」、「我的貓總是學不會」、「他要的是紙袋啦」、「喵：再不給我我要打人了」。

 

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關鍵字： 貓咪曼赤肯拜託討吃貪吃薯條

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