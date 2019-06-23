警察攔查指著歐告瘋狂提問　媽笑：是在臨檢我還是牠？

▲警察攔查，只問馬麻一個問題，剩下都是在詢問啾咪的事。（圖／網友吳小姐授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天馬麻在路上遇到警察例行攔查，卻被可愛的開場白給逗樂。警察一開口就指著歐告「啾咪」說，「好可愛喔！純的米克斯嗎？」、「是公的還是母的」，馬麻笑說，「一直跟我聊狗，到底是在臨檢我還是啾咪？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲啾咪：警察叔叔想搭訕我XD。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「員警只問我一個問題，剩下都是在詢問啾咪的事。」只見啾咪坐在機車踏板上，警察叔叔開口就問，「會咬人嗎？」還沒聽到回答就忍不住偷摸歐告的屁股，還指著狗狗說，「看鼻子就知道很健康喔！」聽完員警特別的盤查問話後，馬麻哭笑不得地說，「啾咪頭一次被警察搭訕呢！」

▲狗狗的魅力讓人無法擋。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「純的米克斯」、「 那位警察可能想認乾女鵝」、「黑狗都有一種魅力」、「警察潛意識想收編」、「臨檢是假的，看狗才是真的」、「警察：那可以抱緊嗎？」、「我上次遛狗散步也被警察攔下來聊狗」、「其實警察是要臨檢牠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲歐告：耶！出門兜風囉！



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