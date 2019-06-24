半夜12點散步...屁孩金定格「對空氣低吼」　上百網起雞母皮：快撤！

記者吳鎮良／採訪報導

「鵝子，你是看到什麼啦，不要嚇馬麻...」高雄市的飼主Maggie Wu這晚在12點左右帶著愛犬辛巴到外頭散步，沒想到才走沒多久，牠就突然停下腳步且盯著遠方空地，接著開始低吼加倒退。飼主將影片錄下後分享到網路上詢問網友意見，沒想到卻吸引上百多人分享親身遇到的「超自然經驗」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Maggie Wu前陣子在臉書寵物社團PO出這段視頻並說道，「凌晨遛狗...你這樣我很害怕！」畫面中可以看到，阿金辛巴散步到一半突然停下腳步，眼神望著正前方鐵網處，不停地發出低吼的叫聲；只見牠在過程中還不時地「倒退嚕」，彷彿是看到什麼可怕的東西。

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▲半夜到外頭散步，阿金突然定格且對前方空地低吼。（圖／飼主Maggie Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲今年一歲的辛巴個性活潑好動。（圖／飼主Maggie Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中那天因為有事耽擱了一下，才會比較晚帶辛巴散步，不過時間雖然晚，但依舊是走平常熟悉的路線。馬麻表示，「從養牠到那天，我都沒聽過辛巴發出低吼的聲音，當時牠一邊叫一邊快速退後，那時我已經覺得很害怕，然後人家又說狗狗其實是看得到我們看不到的，加上當時夜深人靜只有我跟牠，於是就快速離開那裡。」

經過這次事件，馬麻說，「再也不敢太晚出門散步了，如果真的時間耽擱，就是請家裡其他人帶牠去哈哈。」黃金獵犬辛巴目前剛滿一歲，是位活潑帥氣的小男生，個性調皮又愛玩的牠，每每在路上散步時，都會對每個人充滿了好奇心，一直想靠近對方；此外，由於牠正值小屁孩的年紀，有些行為經常讓家人覺得很白目。

▲▼辛巴正值屁孩的年紀，常做出無厘頭的事情。（圖／飼主Maggie Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段影片在網路上曝光後，吸引了200多名網友按讚，許多人紛紛留言說，「牠應該也很害怕」、「快徹」、「我們家的有一次也是，快把我嚇死了」、「狗跟貓都看得到」、「真的！有時莫名其妙突然吠，突然暴動」、「相信牠！要撤退就撤退，這種情形我也遇過一次」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

另外，也有網友分享類似經驗表示，「七月半時鄰居燒金銀紙，我家這隻怕得要命不敢出去，還有老公的媽媽過世 她有回家看看，屁孩總是對著我家婆的房間吠」、「我家人之前長期晚班，下班都晚上11點左右了，天天來回工業區涵洞，可能那期間身體虛，被不乾淨的跟到，回家睡覺時做夢夢見那東西跟他說身體借他，雖然在夢裡一樣看不到那玩意，家人說在夢裡他一直大叫說不要，但在現實中卻眼睛接近翻白眼且有血絲，怎麼叫就是很難叫醒，很玄的是，平時不亂叫的毛孩，半夜突然一直往家人房間狂吠，我那時還沒清醒問毛孩怎麼了？然後帶牠回房間睡覺，說也奇怪，不知道是我太累眼花還是怎麼了？我竟然看到一個似乎是影子的東西飛快地咻過去，我的毛孩就沒再吠叫，隔天才知道這件事，整個雞母皮都站了起來......」。

▲經過這次事件，馬麻直呼，「再也不敢太晚出門散步了！」（圖／飼主Maggie Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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