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叛逆阿金秀「3秒逃脫術」　見媽舉手走出...秒縮角落變乖寶寶

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寵物小組／綜合報導

黃金獵犬溫馴又聰明的個性相當討人喜歡。抖音APP用戶「570537597」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻阿金這天被主人綁在戶外，可牠似乎不喜歡被束縛的感覺，超精明的牠只用了不到3秒的時間，竟然掙脫了牽繩，不過最後牠的下場也讓網友看了哈哈大笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，黃金獵犬繫著牽繩被綁在鐵欄杆上，接著牠後退幾步且身體壓低，頭往後面一縮，不到3秒就掙脫了牽繩。在店內的馬麻隔著玻璃看到愛犬掙脫繩子，趕緊走出去且舉起手，作勢要打下去，結果阿金一看到主人生氣，立刻蜷縮著身體在角落，模樣就像一名知道自己做錯事的小寶寶一樣，相當可愛又逗趣。

阿金秀3秒逃脫術，見媽秒縮角落。（圖／翻攝自抖音APP用戶「570537597」）

▲叛逆阿金大展脫逃術。（圖／翻攝自抖音APP用戶「570537597」）

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阿金秀3秒逃脫術，見媽秒縮角落。（圖／翻攝自抖音APP用戶「570537597」）

▲結果下秒立刻被馬麻抓包了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「570537597」）

這段影片先是被分享在越南的寵物社團，後來被網友分享到台灣各個寵物社團，不到2小時就有2千多名按讚，數百人看完都在底下笑說，「哈哈哈太可愛了啦」、「這隻也太聰明了！」、「掙脫牽繩立刻搖尾巴，看到主人尾巴瞬間縮起來XDD」、「要被揍了啦還笑！」、「這招到底是跟誰學的啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金抖音脫逃術

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