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鳥界「黑幫」當街鬥毆！白尾八哥狠壓狂啄　對手頭破血流落跑

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▲八哥街頭火拼，戰況激烈打到見血。（影／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供，下同） 

寵物小組／採訪報導

「黑幫」超囂張當街鬥毆！嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺日前貼出一則短片，只見2隻白尾八哥在街頭開戰，現場相當激烈，似乎打算拼個你死我活，誰也不相讓！其中一隻八哥很快地佔了上風，面露兇狠地將對方壓制在地上狂啄，最後輸的一方頭破血流，趕緊逃跑才結束這場鬥爭。

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▲▼八哥街頭火拼，戰況激烈打到見血。（圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供）

▲其中一方一直被壓在地上難以反攻。

從影片中可以看到，2隻八哥不顧還在大馬路旁，直接開戰打起來，只見其中一隻將對方壓制在地上，看見防守空隙就狠狠地啄下去，現場十分激烈，甚至還有小弟在旁邊叫囂助興，雙方一路從地面打到車頂，最後打輸的八哥被弄得頭破血流，為了保命不斷找尋機會逃跑，終於在傷勢更嚴重之前逃離現場。

▲▼八哥街頭火拼，戰況激烈打到見血。（圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供）

▲打架現場旁邊還有小弟幫忙叫囂增加氣勢。

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陳建樺接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時隨身攜帶攝影器材，雖然遇過無數次鳥類爭鬥，但是這次打得最久，才有機會可以拍攝到精采畫面。他也笑說，「通常會戲稱八哥是黑道，因為牠黑色又兇狠！」最後他也推測，這2隻八哥應是為了爭奪路上指示牌的鐵管，準備要繁殖下一代，才會有這麼激烈的戰爭。

▼更多精采影音。

關鍵字： 白尾八哥打架地盤繁殖鬥毆火拼

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