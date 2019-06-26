橘貓面朝下睡覺...奴才飆唱《浪子回頭》牠驚醒　定格5秒網嚇歪

寵物小組／綜合報導

奴才敢這樣玩心臟可要夠大顆阿！抖音APP用戶「hhectorlovere」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻橘貓這天趴在沙發上睡覺，結果調皮的奴才突然大聲唱《浪子回頭》的片段，這讓喵星人嚇得瞬間驚醒，網友們看到貓咪的表情紛紛向飼主警告，「今晚要小心」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Jyun Huei日前在臉書公開是社團轉貼這段影片，並以貓咪的口音說道，「鏟屎的活著不耐煩了嗎？」畫面中可以看到，喵星人趴在沙發上臉朝下睡覺，未料，當飼主一唱起歌，牠便瞬間清醒；只見牠一臉奧嘟嘟地望著奴才，整整定格了5秒鐘，眼神彷彿冒出熊熊大火，讓不少網友看了背脊發寒。

▲橘貓面朝下呼呼大睡，卻被奴才的歌聲嚇醒。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hhectorlovere」）



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▲貓咪瞪著奴才，感覺非常火大。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hhectorlovere」）



這段影片貼出不到一周的時間，就累積3千多個按讚數，數百名網友都在底下留言說，「這眼神...奴才今晚命不保了」、「嚇到一個懷疑人生」、「鏟屎的不想活了」、「看牠的呼吸起伏超明顯，已經在生氣了」、「哈哈哈這我可以看50次也沒問題，太好笑了」、「是我會漏尿」不過也有人認為，「這樣其實對貓會有心理負擔，這飼主是怎樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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