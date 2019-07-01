平時屢遭欺負...復仇阿金上線！　一巴掌打趴鴨子爽露燦笑：贏了





▲阿金一巴掌將鴨子打到地上。（圖／翻攝自Instagram用戶「ducksmakegreatpets」）

寵物小組／綜合報導

君子報仇三年不晚！黃金獵犬Barclay時常被家中的鴨子們欺負，這天牠和鴨子一起待在沙發上，沒想到對方又想找機會捉弄狗，讓Barclay受不了一個巴掌就把鴨子拍到地上，完成牠的復仇計畫！飼主將這段報仇影片上傳到Instagram用戶「ducksmakegreatpets」，引來6萬多名網友觀看笑翻。

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Barclay家中共有8隻鴨子，但牠平時飽受這群小傢伙的折磨，不是被當做休息停放區，就是被當成坐騎！從影片中可以看到，Barclay這天在沙發休息時，又有兩隻鴨子來搗亂，其中一隻甚至還想用嘴偷襲狗，聰明的Barclay一秒識破對方技倆，閃躲後出手把鴨子打到地上，隨後還露出燦笑表示牠贏得這場戰役的勝利！

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▲ 阿金和白色鴨子Rudy感情非常好。

Instagram用戶「ducksmakegreatpets」經常分享家中毛孩的日常生活，Barclay是隻個性溫和的黃金獵犬，大多時候都讓鴨子們胡來，偶爾才會小小反擊，但不會真的傷害牠的小伙伴們。Barclay和其中一隻鴨子Rudy感情非常好，是對形影不離的好朋友，牠們若是沒看到對方時，還會互相呼叫，譜出一段特別的鴨狗戀！



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