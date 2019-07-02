7kg胖賓士硬鑽床底屁股卡住　彈出來變「一顆巨球」引爆魔性笑聲

寵物小組／採訪報導

「奈乀阿內～以前明明鑽的進去啊！是床變小了嗎？」網友Mei Hua Chen分享妹妹家賓士貓Bobo的趣事，只見圓滾滾的Bobo硬是鑽到貓床底下，結果大屁股卡住了，進退兩難的掙扎模樣引起家人一陣爆笑。網友們看了也跟著笑翻，「鑽到都要翻床了」、「你們真的好壞，笑那麼大聲啊！」

▲Bobo硬鑽床底，結果卡住。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

Mei Hua Chen受訪時表示，妹妹家除了賓士貓Bobo外，還有Lala和Kiki這2隻貓咪，以及瑪爾濟斯「包子」，總共3貓1狗。Bobo是妹妹的小女兒約9年前從家裡附近車底救回的奶貓，當時小學3年級的小女孩，現在已經大學1年級，當時小小的Bobo也成了7公斤重的胖胖貓。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲圓滾滾的Bobo。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

▲Bobo個性比較獨立。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

▲可愛的Bobo。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

收編Bobo後，這一家人又領養了包子，帶毛孩去永齡基金會結紮時，又看到了準備送養的Kiki跟LaLa，於是就統統一起帶回家了。Mei Hua Chen說，Kiki跟LaLa感情一直都很好，Bobo就比較特立獨行，有時還會跟包子吵架，不過大家通常都是和平相處，「每次去（妹妹家），4隻都會在我身邊蹭來蹭去，叫我要幫牠們打屁屁（拍屁屁）。」

▲Kiki和Lala是一起被領養的，從小到大感情都很好。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

▲Kiki和Lala擠在同一張床上。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

▲瑪爾濟斯包子和姐姐合照。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

影片中，Bobo不斷往床底下鑽，後來似乎發現卡住了，開始反悔蹬腳要倒退出來，雖然床上有7.5公斤重的Lala「坐鎮」，但激烈扭動的Bobo還是差一點就把床給翻了。最後，Bobo終於脫離床底，但面對旁人魔性笑聲似乎有點不開心，睜著圓圓大眼無辜地瞪著大家，家人才趕緊出生安撫「好啦沒事沒事！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲Bobo終於「彈」出來，用無辜大眼瞪著笑開懷的家人們。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

▲Bobo逃脫後，身上的毛亂糟糟的。（圖／網友Mei Hua Chen提供）

Mei Hua Chen將影片分享到臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「忘記自己已經長大了。」網友們看了紛紛留言笑說，「小伙伴還知道拍牠屁屁，叫牠放棄」、「鑽到都要翻床了」、「我還以為是大肥狗！」、「最後的表情寫著：笑屁啊笑」、「還好樓上那隻頂的住」、「鑽出來時我被牠的身體嚇到，好大隻」、「這是阿嬤養的嗎？」

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