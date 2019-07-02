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飼主病重住加護病房...50隻貓送養！　還有9位主子徵召奴才帶回疼愛

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▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

桃園中壢區一名飼主因病住進加護病房，屋內的54隻貓咪頓時失去照顧，家屬也無力照料數量龐大的喵們，因此請求動保處、市議員謝美英協助，替毛小孩們找家安置，在經歷2次送養會之後，仍有9隻米克斯正等待有緣人出現，明（3日）天上午10點即將舉行第3梯次的認養活動，徵召貓奴帶主子回家！

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▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲喵：快來個奴才帶我回去吧！

李姓飼主單身獨居在桃園中壢，共飼養54隻貓咪陪伴，前陣子因身體不適住進加護病房，目前仍無法開口說話，親友們得知消息後，擔心貓咪無人照顧，因此特地請謝美英幫忙。由於貓咪們並非浪浪，無法由收容所帶走，所以在議員安排之下舉辦認養活動，同時她的服務處也請獸醫、動保處到場協助，確認貓咪皆結紮完畢並施打疫苗，才開放認養。

經歷2次送養會後，大多數貓都順利到新家生活，而目前還有9隻貓咪正在等待溫暖的家，將在3日當天上午進行第3梯次的送養會。欲領養者須備妥個人身分證件，並且需簽具文件、接受家訪，另外也得先經過簡單的訪談，確保領養者有足夠的養貓知識、能力，送養單位透過層層把關，要讓貓咪們都能尋到一個好去處。

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謝美英議員接受《ETtoday寵物雲》訪問時也表示，50幾隻貓中有些貓只能讓人「代養」，讓原飼主醒來時可以有求生意志，因此也請民眾尊重送養單位的安排。另外議員也特別強調，「不要迷信品種貓，米克斯也非常聰明，當我第一次接觸米克斯時讓我大開眼界，牠們真的很親人，想要養親近的貓米克斯真的是首選！」。

▼等待認養貓咪照片。

▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

▲▼主人病重住院，50幾隻貓急尋家安置。（圖／粉絲專頁「美英Online」授權提供）

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▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪安置認養領養米克斯送養桃園中壢

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