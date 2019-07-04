黑柴等丟球偷抬左腳欲暴衝　不小心「狂催油門」吐舌萌翻網！

▲黑柴等接球忍不住抬腳「催油門」。（影／粉絲專頁「嘿 安東將」授權提供，下圖）

寵物小組／採訪報導

油門催落去！新竹柴犬「安將」這天默默地抬起左腳，做出像是催油門的動作，看起來蓄勢待發，隨時都有爆衝的可能！飼主將這段影片錄下，並上傳到臉書社團「柴犬司令部」，瞬間引來不少網友被安將萌翻。

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▲安將等丟球時眼睛閃閃發光。

從影片中可以看到，安將抬起左前腳之後就不斷抖動，像是在催機車的油門一樣，十分地可愛。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時還原現場情況，原來當時安將正在等待球飛出去，每次一到這個時刻安將都會忍不住想助跑，有時甚至會兩隻腳一起原地踏步，就是為了在球丟出去那一刻可以快速出動，咬回心愛的球球完成任務。

▲安將當機中，請稍後再重試。

有著超萌外表的安將快滿3歲，個性乖巧又溫和，時常在家「當機定格」，不過一遇到球可就大不同！安將對玩球非常熱衷，散步時一定要人陪玩，否則回家就會自己叼著球「盧」飼主一起玩，對牠來說玩球就是例行公事！安將家中還有貓咪夥伴「東將」的陪伴，一喵一汪平常愛打鬧玩耍，但是一到冬天就會窩在一起睡覺，是對歡喜冤家！

▲安將和東將常在家打鬧玩耍。

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安將「催油門」影片上傳後，立刻有不少網友被萌翻表示，「有催油門聲音XD」、「 遊戲名稱：安將賽車！」、「 123木頭人，誰先動就輸了」、「踢正步訓練比國軍弟兄還精實阿～」、「 牠在等槍聲響起」、「油門加錯邊了啦！」、「這麼可愛是要讓我留多少鼻血?」、「我好想幫他催落去喔」、「 肌耐力訓練嗎？」。

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