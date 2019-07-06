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米克斯享用美味肉條　一聽馬麻「甜喊這2字」垮臉定格

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寵物小組／綜合報導

「我什麼都沒聽到...我什麼都沒聽到...」飼主洪詩宜日前在臉書PO出一段有趣的影片，內容是這天她看到愛犬正在忙碌的吃著肉條，於是調皮的說，「洗澡哦！」沒想到汪星人立刻停止手邊動作，臉超臭的看著主人，彷彿真的聽得懂一樣，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主洪詩宜5日在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並註解，「聽到洗澡就沒胃口了。」畫面中一開始，大黃狗正雙手抱著肉條，低頭慢慢享用，怎知道吃到一半，突然聽到馬麻說，「要洗澡了！」臉上表情瞬間垮下來，心情整個掉到谷底。

馬麻甜喊這2字，米克斯垮臉定格。（圖／有點毛毛的／飼主洪詩宜提供）

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▲吃美食吃到一半聽到要洗澡，狗狗的臉都變了。（圖／有點毛毛的／飼主洪詩宜提供）

其實害怕洗澡的不只影片中的大黃而已，飼主朱彥豪家中有隻10歲米克斯「胖胖」，膽小的牠一聽到「洗澡」，立刻嚇得跑去躲起來，儘管知道會被抓到，仍然抱持「能躲1秒是1秒」的心態，將頭靠在牆壁旁「不想面對」，完全不想理會爸爸的呼喊，每次都讓爸爸好氣又好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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蛤你說啥！胖胖聽到洗澡　厭世爬到臉盆下方：怎麼又來了...

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▲蛤你說啥！胖胖聽到關鍵字，厭世爬到臉盆下方：怎麼又來了...。（圖／網友朱彥豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲10歲的胖胖也超怕洗澡，一聽到就會躲起來不想面對。（圖／網友朱彥豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 洪詩宜有點毛毛的狗狗洗澡米克斯

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