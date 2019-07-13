萌Q小喵趴筆電「睡到併軌」　奇葩結局36萬人笑翻：一個Move拉回來

記者吳鎮良／綜合報導

奴才們遇到這情況該如何處理呢？日本有名飼主這天工作到一半，突然看到愛貓整個趴在自己的筆電上睡覺，不論怎麼叫都叫不醒，於是決定悄悄地把牠挪開，讓小貓可以在後方躺平好好休息。正當主人終於鬆一口氣，準備要來工作時，喵星人此時又有了反應，超意外的結局笑翻36萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Twitter用戶「@sashimipan 666」10日PO出這段影片並無奈註解說，「為什麼你在那裡睡覺...我的工作...」。畫面中可以看到，有隻超萌的小貓上半身趴在鍵盤上，雙手伸直、雙眼緊閉，彷彿睡得非常沉；只見不論一旁的主人怎麼用手指拍，或是摸牠的頭，喵星人也頂多是起來伸個懶腰，下秒又繼續睡去。

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▲正在用電腦工作時，小貓整身趴在上頭睡覺。（圖／翻攝自Twitter用戶「@sashimipan 666」，下同）



▲一個Move拉回來繼續睡。



最後當主人趁著貓咪半睡半醒時，輕輕地捧起牠的手，接著放到後方去躺平休息；沒想到因為那位置會導致喵星人的頭部，處於一個懸空的狀態，於是下秒察覺到睡不安穩的小貓，使出驚人的腰力拉回來，下秒再度躺回奴才的鍵盤上睡覺，眼前的畫面讓一旁好想工作的飼主看得哭笑不得。

這段可愛又逗趣的影片在網路上曝光後，不到一周就湧入36萬人按讚、11次轉推，許多人看完都在底下留言笑說，「好可愛，想抱走」、「超可愛的～感覺全身都軟綿綿的」、「怎麼睡那麼熟阿？奴才都沒吵牠，讚」、「主子在暗示你今天別工作了」、「只好埋頭猛吸了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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