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來洗澡囉！竹南店奉上「御用除蚤浴」　還加碼「現折百元」好康

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▲帶毛孩到竹南店洗澡送除蚤藥浴一次喔！（圖／東寵ATT大直店提供）

▲帶毛孩到竹南店洗澡送除蚤藥浴一次喔！（示意圖／東寵ATT大直店提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

常會發現毛孩被跳蚤纏上，不僅全身發癢，還引發皮膚病的問題嗎？飼主的心聲東森寵物雲竹南店都聽到了，並將在28日（週日）舉辦了超殺優惠，若帶毛孩來洗澡，就加送「除蚤藥浴」服務乙次，如果舊客帶新客一同光顧，還可享「現折100元」的優惠喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

相信不少毛孩有時會突然不停搔癢身體，排出的糞便也偶有絛蟲。常帶毛孩外出的毛爸毛媽更是將定期除蚤、除蟲當作是「必備事項」。除蚤藥浴一般貓狗皆可使用，質量又溫和，不但能當作「預防保健」的環節，替毛孩的皮膚健康把關，藥草的香氣也能讓寵物在泡澡時，身心靈獲得一定程度的療癒。

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▲活動期間舊客帶新客來洗澡的話，雙方皆可享折價優惠。

▲活動期間舊客帶新客來洗澡的話，雙方皆可享折價優惠。

若28日帶毛孩來竹南店洗澡，除了享「除蚤藥浴乙次」的好康外，舊客若推薦新客來光顧，雙方可額外獲得「現折100元」的加碼優惠（須同行前往），讓寵物們都能好好享受一夏！不過，因擔心現場人數眾多，目前已開放雲友提前電話預約，但如果超過預約時間，就得在現場排隊等待了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

當天下午3點至9點也搭配了「犬貓試吃同樂會」，竹南店體會到光是試吃，可能會不夠過癮，當天參與的毛孩還可以帶「免費罐罐」回家當作小禮品，不過贈品屬於限量，發完就沒了，想要搶好康的毛爸毛媽們要加緊腳步。熱門零食（限品項）原本3包507元；8包1352元，竹南店也因應檔期同時推出「單包169元、3包399元、8包1000元」的多件折扣。

▲當天還有犬貓試吃同樂會喔。（圖／東寵竹北中正東店）

▲當天還有犬貓試吃同樂會喔。（示意圖／東寵竹北中正東店）

▲參加試吃會即送圖內罐罐，讓毛孩帶回家享用。（圖／東寵竹南店提供）

▲參加試吃會即送圖內罐罐，讓毛孩帶回家享用。（示意圖／東寵竹南店提供）

▲竹南店優惠簡圖。（圖／東寵竹南店提供）

▲竹南店優惠簡圖，點圖可放大。（圖／東寵竹南店提供）

【東森寵物雲竹南店寵物商店資訊】
電話：037-465-579
地址：苗栗縣竹南鎮延平路166號
營業時間：11:00~22:00
美容營業時間：11:00~21:00
美容公休日：無

(1)7/28凡當日來洗澡送除蚤藥浴一次！舊客當日帶新客一同光顧，還可享現折100元優惠！（新舊客皆可折，需同行前往）
(2)來店試吃還送罐罐！（限量／可選犬貓）
(3)零食優惠3包399，8包1000（限品項）

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第一場
時間：2019/08/03（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場
時間：2019/08/04（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場
時間：2019/08/10（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場
時間：2019/08/11（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場
時間：2019/08/17（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場
時間：2019/08/18（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場
時間：2019/08/31（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場
時間：2019/09/07（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場
時間：2019/09/08（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場
時間：2019/09/21（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場
時間：2019/09/22（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場
時間：2019/09/28（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場
時間：2019/09/29（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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關鍵字： 東森寵物雲商店竹南門市寵物美容

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