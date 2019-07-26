狗狗關車內烤3小時！獲救反映太幽默　警察：牠超開心

▲警察破窗救出狗狗。（圖／翻攝自推特@CharlesCrossLPP）



記者李依融／綜合報導

英國普利茅斯(Plymouth)一隻狗狗被關在車上3小時之久，警方Charles Cross Police Team獲報「破窗救狗」，有趣的是，這隻狗狗一獲救竟然就地「騎警察」，警方在推特分享照片，「牠真的很開心得救了！」

每年夏天總有粗心飼主將毛孩關在車上，在豔陽下汽車宛如「烤箱」，經常發生動物熱衰竭送命的憾事。這次案例發生在普利茅斯市中心，一隻黃色小狗被關在銀白色轎車超過3小時，警方獲報到場協助卻找不到飼主，為了狗兒的安全決定破窗救援。照片中，警察將後方車窗打破，並從前門進入抱出小狗緊急救命。

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▲汪星人「抱小腿」表達感謝之意。（圖／翻攝自推特@CharlesCrossLPP）



狗狗獲救後的第一件事令大家跌破眼鏡，牠興奮地抱著警察的腳，就這麼「騎乘」起來。警察將這次救援經過分享在推特，「另一隻狗狗被留在艷陽下，於是又有扇窗戶被打破了，如果你愛你的毛孩，請仔細慎思。」內容還提到，「牠真的很開心獲救了！」

網友看到警方救了狗狗，紛紛道謝並譴責飼主的粗心大意，也有不少人看到照片說，「這孩子真的很～～～開心呢！」、「看得出來牠超嗨！」。

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