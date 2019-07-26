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喵被問「媽美不美？」…秒撇頭沉默　鏟屎官心碎低8度：Hello！

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▲誠實貓不為零食而說謊！（影／飼主鄭琇軒授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台南橘貓「大仔」是個貪吃的小傢伙，但牠絕不會為了吃而說謊騙人！這天大仔跑到馬麻鄭琇軒的腿上討零食，結果竟被逼迫來場真心話大考驗，大仔被問到自己是不是貪吃時，都會乖乖喵一聲回應承認，不過當牠被問到「馬麻是不是長得很漂亮？」時，竟立刻撇頭當沒聽到，選擇性沉默讓媽咪瞬間崩潰低8度大喊，「Hello？」

▲▼誠實貓不為零食而說謊！（圖／飼主鄭琇軒授權提供）

▲大仔選擇性回話讓媽好受傷。

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鄭琇軒接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，大仔每天看見人下班回家後，就會坐在樓梯口要零食吃，錄影當天回到家有點懶得餵零食便躺在沙發上，結果大仔就跑到腿上撒嬌，而且問牠什麼都會回答，只是沒想到問到人美不美時，大仔居然選擇性撇頭不回應。她說，「當下整個臉垮掉停止錄影，還氣得把喵從腳上撥開！不過最後還是乖乖繳出零食給大仔吃，不然牠會跟人沒完沒了！」

▲▼誠實貓不為零食而說謊！（圖／飼主鄭琇軒授權提供）

▲阿仔看見人回家就會到樓梯口等零食吃。

大仔身為一隻吃貨橘貓，對於食物幾乎來者不拒，甚至連榴槤牠都吃得津津有味，貪吃程度不可小看！除了貪吃以外，其實大仔個性很好且溫柔穩重，讓原本屬於狗派的馬麻深深愛上貓咪這個生物！飼主也提到，一開始其實很排斥養貓，也覺得大仔很孤僻不理人，但在一天又一天的相處之下，喵打開心房願意接納人、對人撒嬌，讓人覺得努力沒有白費！「從領養大仔開始，慢慢地自己變成一名愛貓人士，連母親都被收服，只要養貓人人都會變奴才！」。

▲▼誠實貓不為零食而說謊！（圖／飼主鄭琇軒授權提供）

▲吃貨橘貓認證！

▲▼誠實貓不為零食而說謊！（圖／飼主鄭琇軒授權提供）

▲小時候的大仔。

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鄭琇軒將誠實大仔影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「最後那個哈囉害我笑出來」、「這孩子是人才啊！」、「直接已讀」、「前面的溫柔語氣是怎麼回事XD」、「喵：我只回答跟零食相關的問題」、「貓皇：這題略過」、「那個哈嘍是發自內心啊」、「選擇性聽障」、「這隻有吃誠實豆沙包！」。

▼更多精彩影音。

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關鍵字： 貓咪誠實回覆貪吃說謊零食

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