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萌妹把狗掉的毛「種回去」　溫柔寵汪問媽：我長大牠會忘記我嗎

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記者陳靜／採訪報導

毛小孩永遠都是孩子最好的玩伴！新北五股網友王小真的4歲半女兒小花與7歲吉娃娃「小不點」從小就一起長大，妹妹每天都會溫柔地幫狗狗按摩，甚至這天看到小不點掉毛了，還天真地想要幫牠「種回去」，懂事的小花知道自己會長大、汪汪也會老，深深地害怕哪天會被小不點忘記，童言童語讓人融化又感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲萌妹怕長大後狗狗會忘記她。（圖／網友王小真授權提供，下同）

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其實王小真家裡一共有4隻狗狗，6年多前，小不點剛來到家裡，卻不小心在意外之下，和鄰居的瑪爾濟斯生下了3個寶寶，家人捨不得將孩子們送走，於是全數收編。幾年後，飼主懷孕了，就在媽媽將女兒抱回家之後，4寶看了都非常排斥不願靠近，直到家人耐心地讓毛孩們了解妹妹的身分後，牠們才慢慢地接受小主人。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲妹妹從小就和4寶一起長大，感情非常好。

媽媽從女兒小時候開始，就教育她要好好愛護毛孩，告訴她狗狗們也是家人，更是寶貴的生命，於是妹妹每天都會溫柔地和汪哥哥姐姐玩耍，每當手裡有食物，一定會第一個想起牠們，而她自從理解狗狗的生老病死以來，就常常因為看了網路上的毛孩離別影片，而害怕4寶有一天也會忘記甚至離開自己。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲▼果然是一家人XD

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

一個禮拜前，小不點因不小心被尖銳物品弄傷而進醫院動了小手術，沒想到小花在外面等待時，卻著急擔心地哭了，她害怕毛孩一不小心就會離開她，媽媽見狀雖然傻眼卻也被感動了，她暖心地說，「妹妹最怕的就是四寶死掉，養了四寶讓妹妹變得很有愛心跟耐心，還說長大要當獸醫，要照顧所有生病受傷的毛孩。」

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲毛孩們總是耐心地陪伴小主人，而妹妹也非常愛護牠們。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲每天上學時間一到，就要上演十八相送。

不僅妹妹非常保護體貼毛孩們，其實就連4寶也都像是小花的保鑣一樣，把她捧在手掌心。曾經有一次，阿嬤假裝作勢要打妹妹，沒想到連碰都還沒碰到，4寶就馬上衝過去對著阿嬤狂吠，還數度差點開咬，頓時讓阿嬤覺得「沒白養了」。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲4寶從前就自組了「妹妹護衛隊」呢！

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲「想對我們的寶貝妹妹幹嘛？」

這天妹妹一如往常地幫小不點按摩服務，還天真地把狗狗掉的毛種回去，正當她輕輕地拍著毛孩時，突然問了一句，「媽媽長大不點會忘記我嗎？」雖然馬麻當下沒有立刻回答，不過她事後也堅定地說，「小不點永遠不會忘記妳，也希望妳長大能當一位好醫生。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲小花因為家裡的4寶，而養成了愛護小動物、尊重生命的觀念。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲妹妹甚至希望長大能夠成為獸醫，幫助更多毛小孩。

▲萌妹怕長大後狗狗忘記她。（圖／網友王小真授權提供）

▲飼主呼籲大家能更重視毛孩，牠們也是家人，和小孩一樣重要，更希望領養不棄養。

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關鍵字： 汪汪吉娃娃妹妹忘記狗毛

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