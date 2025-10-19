早上被「哈士奇鬧鐘」飛撲叫醒　每天定時重擊鏟屎官

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫「珀」的哈士奇今年2歲，活力滿滿的牠每天早上都準時履行自己的「工作」，飛撲到還在賴床的媽媽身上，用最震撼的方式幫她起床！這位「狗狗鬧鐘」不僅準時又高效，甚至快到在照片中都快變成殘影。

▲珀是隻活力旺盛的小男生，每天的任務是叫媽媽起床。（圖／翻攝自X／@husky_0319）

在該則貼文中，飼主幽默地介紹表示珀的工作是自宅警備員，專長則是「每天早上都把我叫醒」，牠的工作流程非常明確，先鎖定目標、助跑、然後全力飛撲用體重給還在睡的媽媽震撼教育，壓到肚子時特別容易讓人睡意全消，然後再迅速地逃之夭夭。當事狗也對自己叫人起床的效率非常滿意，每次結束工作看起來都無比自豪。

▲珀：媽咪！起床啦！！（圖／翻攝自X／@husky_0319）

之後飼主也分享了之前珀撲過來叫自己起床的影片，被牠重擊時還忍不住痛呼一聲，不少網友還開玩笑說想預約牠的morning call，「請問可以麻煩您提早30分鐘叫我嗎」、「我想僱牠禮拜五叫我」、「哈士奇的活力是無限的」。