下雪天2毛孩被陌生人帶合歡山野放　救援成功：看見媽咪秒哭哭

受到冷氣團的影響，合歡山地區3月10日早晨路面積雪愈2公分。2隻毛孩卻無故出現在此區，其中一隻竟是失蹤了8天的虎斑犬。監視器拍下疑似為有心人士開著小貨車帶牠們上山，接著棄置在東峰停車場。交通管制讓飼主心急如焚，幸好連絡上相關專業團隊前往救援，終於讓狗狗們回到溫暖的家。

▲合歡山下雪，救援難度大幅提升。



社團法人浪愛有巢理事長吳所謂和《ETtoday寵物雲》分享，他9日接獲民警通報，一台小貨車在8日時上山棄養犬隻。剛好這兩日氣溫嚴寒且時不時下雨，擔心毛孩子的他決定上山支援。恰巧這時發現其中一隻犬隻為失蹤數日的虎斑犬「嘎逼」，連絡上飼主會合便一同前往。

▲交通管制只得臨時加裝雪鏈。



為維護用路人安全，現場限加掛雪鏈通行，只能臨時砸重金加裝鍊條。經過一番尋找終於在路邊看見兩隻瑟瑟發抖的毛孩，虎斑嘎逼在看見媽咪的瞬間就馬上衝上前哭哭、討抱抱。另一隻米克斯犬「小雪」只有三隻腳，個性溫和不會攻擊人，不過牠個性較怕生，加上低溫環境，救援一度增加難度，所幸順利誘捕成功。

合歡山區路途崎嶇 不只一次發現被蓄意棄置的毛孩

吳所謂提到，虎斑嘎逼原先與主人待在距離知名飯店「松雪樓」車程至少40分鐘的地區，再加上東峰停車場幾乎不可能出現浪犬，因此推斷這兩隻毛孩極大可能是被蓄意帶上山。監視器畫面拍下一台可疑的車輛，不過由於角度問題並無拍到車牌，詳細資訊還得待相關單位稽查。

▲虎斑犬「嘎逼」，看見媽媽的當下立刻衝上前哭哭。



米克斯犬小雪雖然有佩戴項圈，卻並未施打晶片，因此尚未找到主人。目前先安置於社團法人浪愛有巢園區，已經進行絕育手術及晶片植入。詳細認養資訊請參閱園區臉書官網，期望小雪能早日迎來一個永遠溫暖的家。

▲▼米克斯「小雪」，怕生卻溫馴，已做過健康檢查。



2024年也曾發生過類似案件，一隻原先被收容在台中市霧峰區愛媽狗園的高山犬「安安」突然離奇失蹤，最終瘦成皮包骨的牠被發現在合歡山的頂峰，還不幸誤踩「山豬吊」陷阱。諸多相似事件也讓吳所謂有感而發「大家不愛牠也別傷害牠們」，同時感謝嘎逼的家人持續尋找愛犬的心。

▲2毛孩在停車場流浪，還遇上山區大雪。