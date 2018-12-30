影／阿金豬隊友張口含住「餅乾」　怎麼有一股「哈味」..

實習記者呂佩倫／採訪報導

這個餅乾怎麼有一種哈味？台中黃金獵犬維妮跟哈士奇Meko在玩拋接零食，飼主高小姐想試試狗狗們能不能接到餅乾，沒想到維妮大口一張，看似要咬到食物了，最後卻朝Meko的嘴巴狠狠咬下去，完全就是一名豬隊友！

▲阿金豬隊友，沒接到零食還咬住二哈嘴巴。（圖／粉絲專頁「容燒「居酒屋」唯一粉專！」授權提供，下同）

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從影片中可以看到，飼主拋出一塊餅乾後，貪吃Meko眼神緊緊盯著零食，可惜食物卻朝著維妮的方向過去。同樣身為愛吃鬼的阿金絕不放過這個機會，立刻張開大口準備接住零食，沒想到嘴一闔上時感覺到觸感有些奇怪，原來是咬到隊友了！只見Meko的嘴巴完全被阿金含住，但是蠢萌二哈似乎覺得沒什麼，還趕緊回頭找掉落的餅乾，果然食物才是最重要。

▲店長阿金「維妮」接客中。

飼主受訪時表示，汪汪們都是愛吃鬼，維妮目前在一間店裡擔任「店長」，負責熱情迎接客人，偶爾會咬著玩具跟顧客互動玩耍，Meko則是副店長，同樣擔任迎客的工作，同時也有「檢驗桌椅」一職，「Meko喜歡啃桌子、椅子來檢測它們是否牢固，可說是個破壞汪。」二哈小時候還會咬走人類的鞋子，給店裡添麻煩卻又十分搞笑。

▲哈士奇Meko日常搞破壞。

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阿金豬隊友影片上傳後，立刻引來不少網友留言，「重播N次！」、「笑到併軌」、「偶吃不到，尼也別想吃！」、「誤傷隊友，難怪嘴巴味道不太對」、「一個轉頭不小心親到又裝沒事的概念」、「意外的法式加美式熱吻」、「二哈表示GG」、「所有狗都不適合跟二哈養一起，會傳染的！」。

▲冬天讓呆萌二汪組溫暖你的心～

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