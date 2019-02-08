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柯基穿小褲褲！瞬間變「性感翹臀」　網噴鼻血：好想摸一把

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▲柯基穿小褲褲！瞬間變「性感翹臀」　網噴鼻血：好想摸一把。（圖／有點毛毛的／網友MeiMei Wong提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好深的股溝！（圖／有點毛毛的／網友MeiMei Wong提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。） 

寵物小組／綜合報導

性感的屁股就在柯基身上！網友MeiMei Wong日前在《有點毛毛的》社團中分享貼文，PO出自家毛孩的性感身材。隨著鏡頭跟著柯基屁屁前進，果真療癒到不少網友，許多網友看完直呼「好想摸一把啊」，看來大家深陷超嫵媚的屁屁股溝中。

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這天媽媽為了不讓柯基一直抓肚子，找了一件人類褲褲給牠穿。媽媽幫牠套好後，在鬆緊帶部分綁上橡皮筋，沒想到汪汪開始走路時，發現這個屁屁很會搖、很會晃，而且褲子把屁屁形狀拖高，變成「翹臀」SEXY模樣。

▲柯基穿小褲褲！瞬間變「性感翹臀」　網噴鼻血：好想摸一把。（圖／有點毛毛的／網友MeiMei Wong提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯基：人類好變態～不要一直看人家屁屁啦！

媽媽貼文笑說，「我為了不要讓牠抓肚子，只好暫時幫牠穿了褲子，結果...好性感啊XD」。短短14秒的影片吸引1000多個讚，網友紛紛在底下留言，「好撩人啊」、「好大一包」、「太性感啦」、「若隱若現XDD」、「好夾股溝的fu」、「真的很性感耶」、「令人有遐想！」、「這...咖撐很可以，很Q彈。」

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關鍵字： 柯基褲子翹臀寵物

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