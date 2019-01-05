阿柴朝聖「島原三柴」甜笑合照卻被兇：我只是想打卡...

▲觀光柴：媽你拍好了沒，牠們好兇喔...（圖／翻攝自IG@kotamamefuku，下同）
寵物小組／綜合報導
日本「島原三柴」超萌的畫面讓當地成了知名的觀光景點，許多遊客特地慕名而來，這天1隻柴犬隨著主人來到此地朝聖，牠一見到3隻同種狗狗同時出現在牆洞裡的模樣，便好奇地上前查看，而後站在一旁看著鏡頭甜笑，似乎要求主人幫牠拍照，沒想到這時卻遭到3柴吠叫嚇阻，只能勉強擠出笑容尷尬地拍出網美照。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
IG@kotamamefuku分享了這則影片，當天島原三太郎一如往常地擠在牆洞裡迎接觀光客，這時一隻陌生的柴犬來到牠們面前，其中最左邊的小太郎卻突然開始對著這隻柴柴大叫，害得這隻遊客柴頓時不知所措，露出一臉驚恐的表情，同時卻又好想和3柴合照，只能勉強擺出網美笑容，速速拍完「到此一遊」的照片後速速離開。
影片上傳至IG後，許多網友看了全都笑歪，紛紛留言表示，「島原三柴太可愛了啦」、「哈哈哈哈好派」、「初次見面就這麼熱情嗎XD」、「小惡霸哈哈哈可愛」、「原來牠們不喜歡其他柴犬朋友」、「有認真在幫忙顧家」、「媽媽你趕快拍啦好可怕」、「柴：我只是想拍照打卡」、「兄弟有話好說...」、「這是牠們的打招呼方式啦XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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