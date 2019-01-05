戽斗軍人持槍匍匐前進　喵皇嚇傻站立貼牆：這什麼東東..

▲喵皇被眼前的「威脅」逼到牆角。（圖／翻攝自抖音APP用戶「162122607」）



寵物小組／綜合報導

大膽刁民，居然戲弄朕！抖音APP用戶「162122607」有段影片最近在網上流傳，內容是有隻喵星人這天看到眼前有紅色的光，仔細一看居然是一位戽斗軍人鄭朝著自己匍匐前進，嚇得牠用後腿撐住自己的身子站起來，緊緊靠著牆壁，模樣逗趣又好笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

卓姓網友日前在臉書社團轉貼這段視頻並以貓咪的口吻註解，「嚇死我了～」畫面中可見，貓咪被這玩具嚇得逼到角落，站起身來想揮走卻也沒辦法；只見正當牠要乖乖投降時，看到眼前這名軍人的目標根本就不是自己，牠睜大雙眼突然定格，就彷彿是看傻眼了說，「這是什麼東東？」

▲看到眼前這個玩具，貓咪站立起身看傻眼。（圖／翻攝自抖音APP用戶「162122607」）



這段有趣的影片分享不到一小時，就有不少網友紛紛轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言表示，「哈哈哈這也太可愛了吧」、「笑死我了，你怎麼嚇成這樣子」、「原來只是玩具，嚇我一跳」、「主子受到驚嚇了」、「這士兵長得真像卜派」、「應該沒漏尿吧」、「主人真的很壞，今晚災系了你」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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