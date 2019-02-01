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肥美貓站長趴閘口「驗票」　皺眉緊盯：人類不准逃票！

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貓站長趴閘口驗票，嚴防乘客逃票。（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

▲以色列的網友在車站看到一隻超淡定的貓咪，牠蹲坐在剪票機上盯著每個人嗶卡出站。（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

寵物小組／綜合報導

「有本喵在這看著，誰也別想逃票！」以色列佩塔提克瓦（Petah Tikva）的火車站入口，經常有隻自以為是站長的三花貓趴在驗票閘機上，「監看」著每位通過的旅客是否有確切地刷卡。多名旅客都被牠專業又盡責的模樣逗笑，近日有網友拍下影片PO到網路上，短短一天便吸引百萬人次觀看。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

以色列男子卡沙尼（Dan Kashani）於31日在私人臉書上傳這段影片，畫面中可以看到，有隻肥胖的三花貓懶洋洋的趴在閘機上，仔細盯著每位旅客刷卡進站，就彷彿是位站長在「監票」；只見牠即使被旅客摸頭，也完全不會閃躲，十分大方，感覺已經非常習慣人群了。

貓站長趴閘口驗票，嚴防乘客逃票。（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

▲三花貓認真盯著每個進站的旅客，彷彿化身站長在「監票」。（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

貓站長趴閘口驗票，嚴防乘客逃票。（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

▲「貓站長」看到鏡頭臉超臭XDD（圖／翻攝自Facebook／Dan Kashani）

這名超Q的「貓站長」讓許多旅客都又驚又喜，有些人進站時甚至還會忍不住伸手摸摸牠的頭，向盡責的「站長」道別。影片曝光後，短短1天的時間就有超過1萬人分享，累積了123萬觀看次數，許多以色列網友紛紛留言，「大家後來都習慣牠出現在那了XD」、「貓：逼逼，這張卡不行用喔！」

影片最近也被台灣網友轉貼到公開社團《爆笑公社》，許多人看完都留言笑說，「超療癒的影片」、「我願意為了牠去搭」、「好認真的孩子」、「牠超乖的，每次看到我一定都會去撫摸牠」、「火車站都有給牠罐頭當薪水」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

זה חתול ולכן אני מצפה שהסרטון הזה יהיה ויראלי

Dan Kashani 發佈於 2019年1月30日 星期三

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪三花貓車站捷運

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