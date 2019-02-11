領紅包囉！聰明柴壓歲錢「藏這裡」　網笑翻：怕它冷？

▲Loki最強的「藏紅包忍術」。（影／網友呂小姐提供）

實習記者吳美依／採訪報導

今年春節，領了多少壓歲錢呢？來自桃園的柴柴「Loki」也過了個好年，拿到一個喜氣洋洋的大紅包，聰明的牠似乎知道哪裡是「最安全的地方」，趕緊把禮物塞進彷彿「圍巾」一般的嘴邊雙層肉裡，從外表完全看不出來異狀，這招隱蔽技術效果十分顯著，也把主人呂小姐逗得哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Loki自備雙層圍巾藏紅包。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲Loki睡得好香甜～

▲幸福的Loki。

呂小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，為了春節應景，她包了1000元的壓歲錢給兒子，打算用來購買零食，「大年初一時，卻突然發現紅包怎麼不見了？原本還以為是Loki調皮吃下肚，沒想到是因為太胖，陷進脖子裡了……。」她覺得這畫面實在太有趣，「原來，藏在這裡最安全！」

▲Loki的搗蛋功力一流呢！

▲Loki和熊熊一起佈置家裡～

呂小姐形偷偷爆料，柴柴目前17公斤，健康體壯、令人驕傲，「Loki脾氣很好，但是什麼都不會，整天吃、睡、玩、搗亂……。」她將狗狗「藏紅包忍術」的影片分享到臉書社團「柴犬司令部」後，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「好個雙層肉護鈔法！」、「紅包也怕冷？」、「自備圍巾藏紅包的～」、「真的好安全。」、「這個不說真的不知道XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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