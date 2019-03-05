「吃我的、用我的！」正宮淚訴「幼齒小三」侵門踏戶舌吻老公

▲「小三」撲向爸爸伸舌狂吻。（圖／有點毛毛的／飼主Oliver Wang提供）

寵物小組／綜合報導

「吃我的、用我的，每天把屎把尿，零食罐罐雙手奉上，居然真情換假意！」飼主Oliver Wang淚訴，家中有個「幼齒小三」，不僅白吃白喝，甚至囂張地爬到老公身上、伸長舌頭「舌吻」，讓身為「正宮」的她吃醋到不行。

Oliver Wang在ETtoday寵物雲臉書社團「有點毛毛的」舉辦的特別企劃中寫道，「2019.0214西洋情人節，2歲的幼齒小三妞寶『侵門踏戶』，舌頭還給我伸那麼（長），雙眼皮就了不起？！正宮娘娘們，大家來評評理？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

照片中，妞寶後腳站在沙發上，上半身卻已撲向坐在椅子上的爸爸，一雙圓圓亮亮的眼睛閃著愛意，下秒更直接伸舌頭狂舔爸爸，尾巴也熱情搖到只剩殘影，一人一狗閃到最高點，讓Oliver Wang忍不住在周圍幫忙放上愛心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲可愛的妞寶。（圖／有點毛毛的／飼主Oliver Wang提供）

【特別企劃－地表最強毛小三VS.元配地位爭奪戰！】

這年頭一不注意，另一半就被「地表最強小三／小王」給搶去啦！《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，只要在留言處分享毛小孩「橫刀奪愛」的故事，就有機會張貼在寵物雲臉書粉絲專頁！

＃故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

►投稿請點此

►圖文範例請點此

▼更多精彩影音。