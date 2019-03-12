ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲圓滾滾的小白襪很受師生歡迎。（圖／文化國小、新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市淡水文化國小校犬「小白襪」今年1月身上出現一顆大腫瘤，新北市動保處於2月23日將牠帶回「毛寶貝醫療中心」，由動保處長親自率領醫療團隊手術將腫瘤切除。小白襪經過2週醫療休養，目前已康復，於12日上午重回校園，全校師生還舉辦歡迎會熱烈迎接牠回家。

胖嘟嘟的小白襪是小學生們的好朋友，可愛的外型也吸引許多粉絲。然而，平時照顧小白襪的李幸儀老師1月下旬時，發現牠身體右側出現腫瘤，於是聯絡動保處將牠帶往毛寶貝醫療中心接受治療。處長陳淵泉親自帶領醫療團隊進行腫瘤摘除手術，成功將12x11x9公分大的腫瘤摘除。「小白襪」術後也在獸醫師及動保員的細心照護下康復。

請繼續往下閱讀...

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲小白襪康復返校，興奮地直直衝。

文化國小為了迎接這位「重量級同學」歸來，特地準備牠愛吃的罐頭蛋糕，學生們也用心繪製海報及製作祈福小卡，上面寫滿學生對小白襪的思念和祝福。12日早上10點，文化國小的操場上擠滿了迎接小白襪回家的老師和同學們，小白襪踏進學校後也興奮得直直往前衝，就像見到許久不見的親人一樣。

除了列隊歡迎，校長也為小白襪戴上學校為牠製作的花圈。小朋友們則齊聲唱著《生日快樂歌》，慶祝小白襪開刀順利、平安歸來，就像「重生」一般。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲校長為小白襪戴上歡迎花圈。

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲小白襪大嗑罐罐蛋糕。

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲師生擠滿操場，開心迎接小白襪歸來。

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲師生們對小白襪的祝福和思念寫滿整面佈告欄。

李幸儀老師表示，「這次小白襪能夠康復回來學校，真的相當感激動保處大力幫忙。牠帶給學校的不只是守衛犬的功能，最重要的是牠對人產生的正向影響；牠是所有師生們的潤滑劑，許多人因為牠而敞開心胸並獲得快樂。」

蔡詠琳老師也舉例分享，之前與一位不愛說話的小朋友一起去學校附近的小白宮散步，巧遇小白襪，她發現，「學生的眼神立刻變的不一樣，肢體語言表現與話語也變多了。」這位本來只會點頭或搖頭的學生，開口向她介紹小白襪，讓蔡老師對這段回憶印象深刻。

▲分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生。（圖／文化國小、新北市動保處提供）

▲小朋友們溫柔撫摸小白襪。

校長蘇穎群則說，「小白襪就是我們的家人，牠在動保處醫療康復期間，全校師生們也做很多努力並為牠集氣，希望牠康復後再度活躍在校園，持續帶給大家更多歡樂和無可取代的生命教育，讓文化國小更有文化。」

農業局長李玟指出，新北市積極推廣校園犬貓認養，在校犬貓陪伴下，生命教育及動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，也給予牠們更好的生活環境，讓更多毛寶貝找到幸福。「小白襪」生病康復的過程中，學生們因此學習到生命可貴及飼養愛護動物的觀念，這就是校犬貓回饋給社會最寶貴的禮物。

相關報導：
►圓滾滾爆紅！校犬小白襪一天2餐　師曝「有年暑假突然變胖…」
►校犬腫瘤開刀！小朋友每天念「小白襪何時回來」盛大迎接牠返校



▲小白襪康復回家，顯得十分開心。

▲小朋友們唱生日快樂歌，慶祝小白襪重生。

關鍵字： 小白襪校犬新北市動保處文化國小腫瘤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　見到主人開心翻肚..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些..

貓與香菜-貓咪可以放養嗎？寵物放養會違法！？

《倉鼠人》倉鼠準備結紮？

Jessica Law羅明嘉-澤／陸龜迷宮大挑戰！

好味小姐-【貓日常】真的準！？從貓咪手相透視性格

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉..

分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶..

寶寶剃頭1周浮出清晰「貓掌印」　媽笑：聖上欽點的奴..

亂咬衛生紙準備開罵！黃狗變「海豹頭」衝廁所發抖....

喵皇化身侍衛排「謎樣三角魔法陣」　守護小Baby甜..

慢慢留這就好！　鄰童向洛威拿撒嬌甜喊：阿姨，妳可以..

誰把我的燈關了！混種阿金包成「無臉男」　路人嚇歪以..

哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠..

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都..

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

童年回憶湧上！「旋轉釣魚盤」變成扭蛋　不到百元就能..

人夫大搞婚外情！妻驚見戶籍謄本「多一人」怒告　小三..

雨天珠寶大盜出沒！　被逮時手上還戴著「3克拉」鑽戒

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加..

「薔薔」毒趴現場還原！警破門12人「全躺平」　還怪..

魏應充助農民發大財！攜手潘孟安外銷屏東檸檬6500..

中職／富邦熱身賽！葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

最潮聯名來了！限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一..

總是無來由的感到憂鬱...代表你該按下「暫停鍵」了

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP震怒回..

寵物動物熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

讀者迴響

熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

校犬腫瘤開刀！童每天念「何時回..

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些訓練

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面