分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶祝牠重生

▲圓滾滾的小白襪很受師生歡迎。（圖／文化國小、新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市淡水文化國小校犬「小白襪」今年1月身上出現一顆大腫瘤，新北市動保處於2月23日將牠帶回「毛寶貝醫療中心」，由動保處長親自率領醫療團隊手術將腫瘤切除。小白襪經過2週醫療休養，目前已康復，於12日上午重回校園，全校師生還舉辦歡迎會熱烈迎接牠回家。

胖嘟嘟的小白襪是小學生們的好朋友，可愛的外型也吸引許多粉絲。然而，平時照顧小白襪的李幸儀老師1月下旬時，發現牠身體右側出現腫瘤，於是聯絡動保處將牠帶往毛寶貝醫療中心接受治療。處長陳淵泉親自帶領醫療團隊進行腫瘤摘除手術，成功將12x11x9公分大的腫瘤摘除。「小白襪」術後也在獸醫師及動保員的細心照護下康復。

請繼續往下閱讀...

▲小白襪康復返校，興奮地直直衝。

文化國小為了迎接這位「重量級同學」歸來，特地準備牠愛吃的罐頭蛋糕，學生們也用心繪製海報及製作祈福小卡，上面寫滿學生對小白襪的思念和祝福。12日早上10點，文化國小的操場上擠滿了迎接小白襪回家的老師和同學們，小白襪踏進學校後也興奮得直直往前衝，就像見到許久不見的親人一樣。

除了列隊歡迎，校長也為小白襪戴上學校為牠製作的花圈。小朋友們則齊聲唱著《生日快樂歌》，慶祝小白襪開刀順利、平安歸來，就像「重生」一般。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲校長為小白襪戴上歡迎花圈。

▲小白襪大嗑罐罐蛋糕。

▲師生擠滿操場，開心迎接小白襪歸來。

▲師生們對小白襪的祝福和思念寫滿整面佈告欄。

李幸儀老師表示，「這次小白襪能夠康復回來學校，真的相當感激動保處大力幫忙。牠帶給學校的不只是守衛犬的功能，最重要的是牠對人產生的正向影響；牠是所有師生們的潤滑劑，許多人因為牠而敞開心胸並獲得快樂。」

蔡詠琳老師也舉例分享，之前與一位不愛說話的小朋友一起去學校附近的小白宮散步，巧遇小白襪，她發現，「學生的眼神立刻變的不一樣，肢體語言表現與話語也變多了。」這位本來只會點頭或搖頭的學生，開口向她介紹小白襪，讓蔡老師對這段回憶印象深刻。

▲小朋友們溫柔撫摸小白襪。

校長蘇穎群則說，「小白襪就是我們的家人，牠在動保處醫療康復期間，全校師生們也做很多努力並為牠集氣，希望牠康復後再度活躍在校園，持續帶給大家更多歡樂和無可取代的生命教育，讓文化國小更有文化。」

農業局長李玟指出，新北市積極推廣校園犬貓認養，在校犬貓陪伴下，生命教育及動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，也給予牠們更好的生活環境，讓更多毛寶貝找到幸福。「小白襪」生病康復的過程中，學生們因此學習到生命可貴及飼養愛護動物的觀念，這就是校犬貓回饋給社會最寶貴的禮物。

相關報導：

►圓滾滾爆紅！校犬小白襪一天2餐 師曝「有年暑假突然變胖…」

►校犬腫瘤開刀！小朋友每天念「小白襪何時回來」盛大迎接牠返校





▲小白襪康復回家，顯得十分開心。

▲小朋友們唱生日快樂歌，慶祝小白襪重生。