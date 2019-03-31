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影／狗狗蛋糕太逼真...帥爸一刀切斷頭　「掰咖貴賓」光速跳走！

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記者吳鎮良／採訪報導

怎麼忍心吃狗狗！新北市新莊區有名飼主陳宥希日前幫老公慶生，準備了一個逼真的狗蛋糕，結果愛犬把豆（跌倒的台語）一看到有吃的，就急急忙忙地走上前想要吃，只是當牠一看到狗蛋糕的頭被切下的那一瞬間，似乎以為是同伴被殺了，居然嚇得立刻跳走，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻28日在臉書寵物社團PO出這段視頻並註解，「看到狗蛋糕被切頭...嚇到吃手手～秒跑走哈哈！」畫面中，把豆擠在最前方，對於眼前這動也不動的「生物」感到相當好奇；只見穿西裝襯衫的帥爸拿起陶瓷刀朝著狗蛋糕的頭部一切下，把豆居然立刻跳到地面上，並且逃遠遠的，彷彿是受到什麼驚嚇一樣。

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

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▲貴賓犬把豆看到狗蛋糕被切下，嚇得立刻跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲最後看清楚是蛋糕，又跑回來吃。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

今年2歲大的把豆是隻貴賓小女生，個性黏人又愛吃就像小朋友一樣，剛到家的時候還不到6公斤，不過現在已經超過了8公斤，是名符其實的幸福肥。陳宥希表示，「把豆是我去年7月從收容所裡認養的，牠剛認養時很瘦，而且是跛腳，收容所說應該是有被車子撞到，後來才慢慢治療好。」

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲把豆剛從受容所出來時很瘦還有跛腳。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲不到一年的時間就幸福肥啦～（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

把豆雖然身為「冰豆啦健康甜品」的小店長，但是個性卻蠻不好的，經常會和小朋友爭寵，也不太給人摸，是隻很有個性的狗，連爸拔都說牠是位小公主。陳宥希說，「把豆只聽我老公的，有時我叫也叫不動，好像是比較喜歡男的，我在家可能只是僕人兼玩伴的角色。」

這段「把豆被超逼真狗狗蛋糕嚇到」的影片不到一周就累積將近900個按讚數，許多人看完都在底下留言笑說，「哈哈哈嚇跑了」、「太可愛了！生日快樂」、「是被叫聲嚇跑的吧XDD」、「跑掉也太可愛了」、「好美的蛋糕，看了都捨不得切」、「笑到肚子痛」、「不知道會不會有陰影」、「我家是哭著趕快給牠吃」、「寶寶嚇壞了」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲眼裡只看得到爸拔的把豆。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲把豆個性活潑又愛撒嬌。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

更多精采影音：

 

關鍵字： 貴賓狗蛋糕新北市逼真

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