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美人魚造型初亮相！爸寶貴賓「Q嫩肚腩」意外露餡　2500人笑翻

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貴賓扮美人魚超萌，小肚腩意外露餡！（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲汪：那個......可以不要在往下拍了嗎？（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

記者吳鎮良／採訪報導

「喔不！居然被你發現了我的秘密！」新北市新莊區的飼主曾御誠前陣子將愛犬把豆（跌倒的閩南語）用小被子裹成美人魚造型，並且拍下照片和寵物社團的狗友們分享，雖然把豆初次亮相的造型超吸精，不過卻也被眼尖的網友抓包疑似「小腹凸起」的畫面，引發上千人熱議。

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飼主曾御誠在臉書寵物社團「貴賓狗家族」PO出2張照片並說道，「恭喜夫人！！是名巨嬰呢～」後方註解「1秒變美人魚」。照片中可以看到，貴賓把豆被家人用藍色浴巾裹住，可愛的模樣像是一名嬰兒，又像是在跟電影《美人魚》中的女主角致敬。

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲把豆活潑又愛玩，剛出收容所時還有點跛腳。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲把豆剛從收容所出來的模樣。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

若是拍把豆臉部表情的特寫時，會發現牠的眼神中無奈又有點驚恐，看起來好像在擔心些什麼事情；但若是遠拍把豆的話，便可以明白牠的顧慮之憂。只見牠肚子的部位疑似有「三層肉」的跡象，不知道是把豆本身吃太好長了肉，還是只是美人魚造型的錯覺。

這組超萌的照片貼出後引發網友熱議，目前已累積2500多個按讚數，許多人看完紛紛在底下留言笑說，「這眼神好委屈～」、「哈哈哈好可愛」、「怎麼覺得很無奈的感覺」、「包好包滿ㄉ大寶寶」、「可愛極了！」、「圖右的肚肚感覺好Q」、「之前全智賢《藍色海洋的傳說》熱映時我也玩過耶！孩子們超乖的，可愛又好玩，大家都可以玩一下～」

爸切逼真狗蛋糕，掰咖貴賓秒跳走。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

▲喜歡黏在爸拔身邊的爸寶把豆。（圖／臉書粉專「冰豆啦健康甜品」提供）

值得一提的是，把豆雖然身為「冰豆啦健康甜品」的小店長，但是個性卻蠻不好的，經常會和小朋友爭寵，也不太給人摸，是隻很有個性的狗，連爸拔都說牠是位小公主。馬麻陳宥希說，「把豆只聽我老公的，有時我叫也叫不動，好像是比較喜歡男的，我在家可能只是僕人兼玩伴的角色。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

影／狗狗蛋糕太逼真...帥爸一刀切斷頭　「掰咖貴賓」光速跳走！

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關鍵字： 貴賓犬美人魚肥肚新北市巨嬰

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