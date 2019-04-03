大心汪每早坐守床邊...見她睜眼魔性搖擺　背後原因讓2千人好羨慕

記者吳鎮良／新竹報導

許多狗狗在經過一晚的忍耐之後，隔天一早都會忍不住跳上床給主人「洗臉」或是吠叫，提醒主人們「我要上廁所」，但是住在新竹縣竹東鎮的米克斯犬拉拉非常特別，每天牠早上都會安靜地坐守在馬麻床邊，直到看到對方眼睛睜開，就會開心地搖尾巴，而這背後的原因也讓2千多名網友們直呼「好羨慕！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Winni Chou上周六在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出這段影片並說道，「每天都在床邊等我起床～」影片中可以看到，拉拉乖乖地坐在床邊，一臉認真的看馬麻起床了沒；只見牠一發現馬麻睜開眼睛，尾巴立刻搖來，而且這一搖連帶著身體也一起搖擺，畫面相當魔性。

請繼續往下閱讀...

▲米克斯拉拉每天一早坐守在床邊，其實是想上廁所啦！（圖／飼主Winni Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲拉拉即使很急也不會吵鬧，會等到馬麻睡醒為止。（圖／飼主Winni Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



在6月即將年滿5歲的拉拉是位米克斯女孩，從小習慣就很好的牠有點潔癖，大小號時都不會亂上。Winni Chou表示，「早上看到我醒來就會在床邊互看等待，等著我帶牠下樓去院子上廁所，看我還不起身就會坐在床邊，一直看著你發寒。」

其實拉拉本來都是在房間陽台上廁所的，但自從去過院子上廁所之後，就一直堅持要去院子，如此一來，牠就可以順便踩草皮巡菜園，逛大街放風曬太陽。Winni Chou說，「拉拉很撒嬌也很黏我和男友，個性雖然親人但要牠主動靠近聞聞，如果覺得可以才願意讓陌生人摸，牠不喜歡別人太主動熱情，直接靠近很會生氣。」

▲▼拉拉在6月即將年滿5歲囉！（圖／飼主Winni Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



拉拉在小時候有次去寵物公園剛好遇到狗聚，結果被大狗包圍兇過，還好狗主人趕快飛衝來把自己的狗拉走，但從此之後牠就只和自己體型差不多的狗玩了。Winni Chou打趣地抱怨說，「拉拉有時非常故意，因為我愛幫牠拍照錄影，但牠超會閃鏡頭！每次抱牠、聞牠都給我無奈臉+眼神死，最後再找機會逃走，但牠也很會保護主人， 只要看到怪怪的人，就會先擋在前面要保護我，是位超級大心的毛孩子～天氣冷腳冰冰還會自動靠著我的腳躺下來。」

這段貼心的影片不到一周就累積2千多名網友按讚，數百人看完都羨慕的說，「我家的大小姐會直接巴臉」、「 好溫柔～～我們家的都用叫的」、「我家的會把我舔醒」、「我是早上都被孩子吵起來要屎尿或吃飯」、「你家的好溫柔....我家麒麟會重壓、抓臉、鬼吼鬼叫」。

▲▼拉拉相當有個性，是隻很會顧家又貼心的忠犬。（圖／飼主Winni Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



另外，也有不少人表示，「搖一尾動全身」、「我們家皮皮也是」、「人家等到眼皮好重啊」、「跟我家的暖男很像」、「毛一定很好摸！超美的」、「好幸福」、「天阿！好可愛」、「看到你心裡發寒」、「好深情的眼神」、「毛孩很穩定可愛！」、「好溫柔的等待啊」、「心已融化～」、「尾巴都快搖斷了，還不快起床」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：