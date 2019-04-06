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撿到2隻小喜鵲「餵小米1週」卻死了　鳥會痛心教「正確SOP」

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▲撿到2隻小喜鵲「餵小米1週」卻死了　鳥會痛心教「正確SOP」。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

▲小喜鵲被餵食小米，最後卻死亡。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

記者何睿宜／綜合報導

又到了許多野鳥繁殖、養育雛幼鳥的春夏季節，有民眾日前撿獲2隻喜鵲幼鳥，自行餵食小米1週後，小鳥卻雙雙死亡。台北鳥會野鳥救傷中心提醒，小米雖是鳥飼料，但不適合餵幼雛和傷病野鳥，民眾若撿到鳥，正確做法應是盡快送往專業救援單位。

事實上，這類悲劇不只一次發生，有次鳥會就接獲一個案例，民眾撿到一隻疑似生病的小鳩，好心餵食許多食物，鳥兒卻因虛弱無法消化，導致嗉囔堵塞，最後送醫不治，令人心痛。台北鳥會野鳥救傷中心沉痛呼籲，撿到傷病鳥，一定要盡快送往救援單位，「避免這樣子的悲劇一再重演。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲「好心餵小米」卻塞爆嗉囔！　專家一張圖教你撿到鳥怎麼辦。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

▲曾有民眾撿到一隻疑似生病的小鳩，以為好心餵小米卻害死了牠。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

許多野鳥在春夏季節繁殖、養育雛幼鳥，民眾因此有機會遇上「撿到鳥」的狀況，那麼撿到鳥時該怎麼做呢？台北市野鳥學會就製作一張SOP圖，按照上面的步驟簡單判讀，就能知道怎麼做才是真的幫到鳥兒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

首先，分辨牠是雛鳥、幼鳥，還是成鳥。接著，觀察牠和環境的狀態，鳥巢、親鳥是否在附近且健在？鳥兒是健康有精神或受傷生病？最後，判斷要送回巢中、放到安全樹枝上，或是送到野鳥救傷單位。此外，也歡迎加入「台灣野生鳥類緊急救助平台」，尋求相關協助。

一、分辨
＊雛鳥：剛孵出至離巢前，眼未開、嘴角黃白色、裸身無羽毛或羽毛未長全，腳還沒成長，不能正常站立。
＊幼鳥：剛離巢，於親鳥身邊學習。嘴角仍呈黃白色，體型羽毛與親鳥相似或略小，尾羽也較短。
＊成鳥：體型和羽色皆已長成。

二、觀察與判斷
＊雛鳥站在地面不動，且可看到鳥巢→送回巢中。（無法放回或觀察不久仍掉落→送野鳥救傷單位）
＊雛鳥巢被破壞或受傷、親鳥已死亡→送野鳥救傷單位。
＊幼鳥精神好，親鳥在旁邊或能看到鳥巢→伸手幫忙將幼鳥放至附近安全樹枝上，並離開半小時再返回觀察。（親鳥未接走→送野鳥救傷單位）
＊成鳥受傷（骨折、外傷出血）或生病（失溫、羽毛蓬鬆沒活力）→送野鳥救傷單位。

▼撿到鳥怎麼辦？照著這張圖給牠正確的幫助。（點圖可放大）

▲「好心餵小米」卻塞爆嗉囔！　專家一張圖教你撿到鳥怎麼辦。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

關鍵字： 台北鳥會野鳥救傷中心台灣野生鳥類緊急救助平台喜鵲小米撿到鳥

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