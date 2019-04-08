停車遇黑貓強迫收編！硬鑽車門趴腿　他PO「眼神死照」笑翻網友　

硬要擠上來 由零圓騎士發佈於 2019年3月31日 星期日

寵物小組／採訪報導

就決定是你了，奴才！台中市后里區一名網友「零圓騎士」，這天開車回到家裡附近的小巷子，準備餵食流浪貓。這時只開了一下車門，門外突然出現一隻「圓眼大黑貓」，可愛的黑貓就這樣一路喵喵喵，硬鑽開車門，害他只好默默載回家收編。

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影片中，零圓騎士小小打開車門，小黑貓就抓緊機會，拼命扭動身體，一邊喵喵喵摸進車裡。到達裡面後，再用手手的力量，將自己撐起，爬到對方的大腿上討抱抱，模樣十分撒嬌。

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▲朕要吃飯～吃飯～（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）







▲喂喂喂～怎麼就這樣擠進來啦！

「要是女朋友也這麼ㄋㄞ就好了！」零圓騎士如此笑說。目前小黑貓尚未取名，只知道牠個性黏人又霸道，還會佔據整個床位。「黑貓真的都特別放蕩和逍遙！但現在也不算完全收編啦，牠會自由進出我家，當一隻小惡霸。」

▲把牠帶回家後眼神死。



▲零圓騎士還搞笑說「我才不會帶牠回家！」



非常喜歡貓咪的零圓騎士，每天下班帶食物餵養浪浪，有機會則抓牠們去結紮。而附近的流浪貓也都很喜歡零圓騎士，看到他的車來了，一定殺過去包圍，同時也把他家當作「自助式餐廳」，自己開門享用美食。零圓騎士好笑又無奈地說，「有時候家裡會突然出現新貓咪！不然就是洗澡時，絕對不能開窗門，不然一定有貓趁著細縫鑽進來。」

▲每次餵飯都被一群喵星人圍攻。



零圓騎士將小黑貓撒嬌的影片上傳至貓咪社團，網友看完紛紛留言，「黑貓真的好可愛哦」、「被選中了帶回家啦」、「喵：1星差評，uber司機門縫開太小害我還要用鑽的」、「好霸道喔哈哈」、「就決定是你了！奴才」。

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▲強迫別人收編的黑貓。

▲利用雞腿誘惑中...（小提醒，毛小孩不能吃人類食物喔！）

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