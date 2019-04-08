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夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」　1.2萬人點頭肯定：用這支特別香！

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排骨酥攤驚見神器，1.2萬人笑翻！（圖／網友吳渝樺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲排骨酥老闆使用的器具意外讓他身分露餡。（圖／網友吳渝樺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

種類多元的夜市美食是最能代表台灣文化的一大特色之一。桃園市的網友吳渝樺日前到南崁逛夜市，走到一半突然被一攤排骨酥攤的香味震攝住，忍不住買了一大包，只是在等待的過程中，他越看老闆使用的鏟子越覺得眼熟，於是拍下照片放到網路上，沒想到卻意外引發1.2萬名網友熱烈討論！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

吳渝樺將照片PO在寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並說道，「等等老闆，你那支有點眼熟？」畫面中可以看到，現炸出來的排骨酥放在鐵盤上保溫，金黃酥脆的模樣讓人看了食指大動，不過在老闆手邊有隻藍色的塑膠小鏟，似乎和貓奴用來鏟「梅雨」（古代皇上ㄣㄣ的稱呼）的器具一模一樣！？

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▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲多數貓奴使用的屎鏟。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

吳渝樺笑說，「以前買排骨酥看到的都是鐵鏟，這是第一次看到哈哈！可能老闆是個貓奴吧，在家鏟貓沙想到的靈感。」這張照片不到一日就累積1.2萬個按讚數，許多人都在底下留言笑說，「獨家秘方就在這，貓麝香口味喔」、「跟我家的一樣XDDD小孔好用」、「用這支多了一個味，特別香喔！」、「要我以後怎麼面對排骨酥」

另外，也有不少人打趣地表示，「我覺得這款特好用」、「無骨排骨酥」、「我才剛鏟完......」、「怎麼辦...現在我也拿同一支在手上」、「家裡用完，帶來上班用的概念？」、「老闆：我有分內用外用的」、「老闆佛心來的，炸粉不算斤兩」、「推老闆專業一個」、「便宜好用，神器無誤！」、「一鏟多用真環保」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

排骨酥攤驚見神器，1.2萬人笑翻！（圖／網友吳渝樺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吳渝樺家中的傲嬌公主喵「皮皮」。（圖／網友吳渝樺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 吳渝樺貓咪鏟屎排骨酥

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