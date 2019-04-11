法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑「牠不會游欸」

▲法鬥在飼主前活活淹死。（圖／翻攝自微博「＠時間視頻」）。

寵物小組／綜合報導

微博近日瘋傳一則影片，大陸泉州市一名飼主帶著黑色法鬥到一間寵物店的泳池玩水，沒想到狗狗不諳水性，不斷地在水中掙扎直到沉入水底斷氣。過程中，工作人員與飼主只在一旁觀看，甚至拿出手機錄影，絲毫沒有發現狗的不對勁，讓汪汪在人面前活活淹死。

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▲工作人員發現不對勁，飼主則在一旁繼續錄影。（圖／翻攝自微博「＠月亮湖视频」）。

從畫面中可以看到，狗狗身上未配戴救生衣，直接被丟進水池中，下水後工作人員也未抱著協助熟悉水性，讓狗狗獨自在水裡掙扎求生，四條腿不斷踢來踢去，明顯表現出十分痛苦，最後牠沒力氣踢水，慢慢地沉到水底斷氣。

整段過程中飼主不但在一旁觀看嘲笑，甚至拿起手機錄影，直到發現狗沉進水底，才開始急得尋求幫助。一旁的工作人員觀看一下後，才拿出東西把狗狗撈起，可惜一切已來不及，狗狗就在主人面前失去性命。

事後飼主向店家索賠人民幣1.5萬元(約台幣6萬8882元)，由於店家須商討賠償相關事項，該飼主不滿便將影片公開。該寵物點店長向《北京時間》回應，員工當時愣住是失職沒錯，但已做相關賠償，名譽受損的部分將尋求法律途徑解決。

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殘忍影片被上傳至網路，引起網友公憤怒罵，「遇上這樣的主人真的倒霉」。事實上，並非所有狗狗第一次進到水裡就能立刻學會游泳，想讓狗在水中自由自在玩水，須做好防範措施，並慢慢練習讓狗習慣水性，以免造成不幸。

►慎入！點此觀看飼主拍攝畫面。

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