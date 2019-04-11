ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑「牠不會游欸」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 狗狗在飼主前活活淹死。（圖／翻攝自微博「＠月亮湖视频」。

▲法鬥在飼主前活活淹死。（圖／翻攝自微博「＠時間視頻」）。

寵物小組／綜合報導

微博近日瘋傳一則影片，大陸泉州市一名飼主帶著黑色法鬥到一間寵物店的泳池玩水，沒想到狗狗不諳水性，不斷地在水中掙扎直到沉入水底斷氣。過程中，工作人員與飼主只在一旁觀看，甚至拿出手機錄影，絲毫沒有發現狗的不對勁，讓汪汪在人面前活活淹死。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼ 狗狗在飼主前活活淹死。（圖／翻攝自微博「＠月亮湖视频」。

▲工作人員發現不對勁，飼主則在一旁繼續錄影。（圖／翻攝自微博「＠月亮湖视频」）。

從畫面中可以看到，狗狗身上未配戴救生衣，直接被丟進水池中，下水後工作人員也未抱著協助熟悉水性，讓狗狗獨自在水裡掙扎求生，四條腿不斷踢來踢去，明顯表現出十分痛苦，最後牠沒力氣踢水，慢慢地沉到水底斷氣。

整段過程中飼主不但在一旁觀看嘲笑，甚至拿起手機錄影，直到發現狗沉進水底，才開始急得尋求幫助。一旁的工作人員觀看一下後，才拿出東西把狗狗撈起，可惜一切已來不及，狗狗就在主人面前失去性命。

事後飼主向店家索賠人民幣1.5萬元(約台幣6萬8882元)，由於店家須商討賠償相關事項，該飼主不滿便將影片公開。該寵物點店長向《北京時間》回應，員工當時愣住是失職沒錯，但已做相關賠償，名譽受損的部分將尋求法律途徑解決。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

殘忍影片被上傳至網路，引起網友公憤怒罵，「遇上這樣的主人真的倒霉」。事實上，並非所有狗狗第一次進到水裡就能立刻學會游泳，想讓狗在水中自由自在玩水，須做好防範措施，並慢慢練習讓狗習慣水性，以免造成不幸。

 

►慎入！點此觀看飼主拍攝畫面。

▼更多精彩影音

關鍵字： 法鬥游泳淹死泉州

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴柴不見了！媽幫2孩蓋被發現 「中間毛毛的」…畫面超溫馨

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇逼路人結帳買熱狗　「胖累犯」4年持續打劫中！

橘貓爆扣羞恥圈「正中黑臉」　結紮喵莫名被揍傻眼：尬..

霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥..

三花喵剃毛「真材實料」嫩肚超顯胖！圓滾滾身材背後故..

對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

超萌小信徒！「墨鏡汪」陪白沙屯媽祖遶境　「連續5年..

影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　15..

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

Koobii鬧大學 你相信一見鐘情嗎？立馬臉紅的害..

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

狗裝袋就能上地鐵！他用麻布剪4個洞扛大白汪　遭怒拒..

剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！

第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉..

法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑..

牢記每隻毛孩的習慣！　寵物護理員笑談9年辛酸：遛狗..

不吃飯就「打電話給蟑螂」！米克斯聽到「喂」秒衝碗前..

60公斤白豬運送屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療..

巨肥「長尾豚鼠」憨臉抓癢　被摸頭「瞇眼」萌翻網

汪瞇眼監工超豪華狗窩　完成照驚呆網「有電視！比我房..

黃金貴賓怪癖…偷東西陪睡　順手牽花生醬、骨頭「好好..

獨／會議談話頻外流　柯文哲密找市刑大入府搜竊聽器

贈獎／坎城影展最佳劇本《幸福的拉札洛》　帶你穿越時..

屍油供奉長髮紅衣女鬼娃　詐團求「長紅」...專家：..

3原因　百坪豪宅預售首次缺席北市

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提..

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹..

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回..

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不..

寵物動物熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

讀者迴響

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

新竹高鐵棄狗！調監視器找到人了

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷想我

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍歸宗」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面