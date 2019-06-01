4月大塞奶黑嘴黃「每天討抱抱」　她抱30秒崩潰：姐姐手好痠喔！

記者吳鎮良／採訪報導

「不夠不夠，抱不夠啦！」桃園縣的飼主雷夢家中有隻4個月大的米克斯可愛，超愛撒嬌的牠幾乎天天都要找家人抱抱。這天雷夢在客廳抱著塞奶中的愛犬，未料，可愛卻絲毫沒有要下來的意思，姐姐抱到後面忍不住崩潰大喊，「手好痠喔！」而汪星人可愛聽到後，則露出一臉茫然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主雷夢日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出這段影片並說道，「每天都要抱抱，已經快要抱不動了，從幼犬一直抱到現在...。」畫面中，主人用雙手將愛犬抱在懷裡，內心的喜悅全寫在臉上，但沒多久後，可愛不僅沒有想要下來，甚至越黏越緊，這讓四肢纖細的姐姐完全吃不消啊！

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▲米克斯可愛每天都要討抱抱，讓姐姐手好痠阿！（圖／飼主雷夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲可愛目前才4個月大，個性黏人又調皮。（圖／飼主雷夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



目前4個月大的米克斯「可愛」是位小女生，個性調皮又黏人的牠，最喜歡跟家人玩球球和你丟我跑的遊戲，最近也很喜歡玩拔河賽。姐姐說，「牠是我們認養的，當初從『寶媽米克斯認養庇護所』帶回來的。我們每天回到家都要抱抱牠，不然牠會失落呢！」

米克斯「可愛」超愛找家人討抱抱，至於抱的時數則要看牠心情，有時牠只想被抱30秒左右，但有時又想要被抱到睡覺，即使家人在上廁所時也不放過。飼主雷夢說，「有時我們正在小號或大號，可愛都會坐在前面，雙腳趴在我的膝蓋上，然後我都會把牠抱上我的腿，牠就縮小小的躺在我懷裡。」

▲▼家人每天都一定要抱抱可愛，不然牠會失落。（圖／飼主雷夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段影片在網路上曝光後，目前已累積上千名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「撒嬌專業用戶阿！」、「好可愛！很愛撒嬌耶」、「雖然手很痠痛，但也心甘情願XDD」、「這麼愛給人家抱抱，長大也一樣愛抱抱」、「好甜蜜～」、「我們家現在2歲20公斤還會討抱抱」、「汪：主人你要開始練臂力了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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