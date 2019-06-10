柴遭小屁狗「短腿撲臉」超厭世　結局1打3讓牠崩潰想逃

在 Instagram 查看這則貼文 Shiba inu（@kawaiiken_thailand）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 8 日 下午 6:40 張貼

▲柴柴遭屁狗撲臉攻擊。

寵物小組／綜合報導

拜託離我遠一點！Instagram帳號@kawaiiken_thailand日前貼出一則逗趣短片，只見一隻柴幼幼不斷用短腿撲向大汪，想邀對方一起玩耍！不過成年柴卻興致缺缺，無奈地面對小屁孩激動式騷擾，沒想到最後竟又來了2隻小屁狗，讓牠表情瞬間更厭世，超想逃離這恐怖的地方！

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▲柴柴被3隻小屁狗騷擾。（圖／翻攝自Instagram帳號「@kawaiiken_thailand」）

從影片中可以看到，圍著綠色領巾的柴幼幼用短腿不斷撲向大柴的臉，超活潑攻勢想邀請對方一起玩耍，不過大柴卻露出一臉沒興趣的樣子，表情還越來越厭世，任由小屁孩胡鬧也不想陪玩。萬萬沒想到的是，大柴的敵人竟從1變3，3隻屁狗集體攻擊，瞬間令牠露出兇狠表情想嚇嚇小屁狗，雖然一點成效也沒有，但是牠厭世爆表的神情卻讓不少網友笑翻。

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飼主將大柴被騷擾影片上傳後，一天內吸引1萬多名網友觀看，同時也在網路上造成瘋傳，不少人逗趣留言，「果然當媽都會崩潰」、「影分身之術？」、「小孩真煩哈哈」、「差點要發脾氣」、「柴媽：X的這麼煩到底像誰...」、「厭世派媽媽」。

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