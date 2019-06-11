利用完當垃圾丟棄！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日　壯碩身材瘦成紙片狗

【兩隻餓成紙片的皮包骨-獒犬】 真的看不下去了真是太可惡！太可惡了！ 那麼高的地方，底下也沒有出口，竟然狠心的把兩個孩子丟下去等死 他們才5，6歲，卻被你糟蹋成像隻老狗 他們應該體型壯碩，卻被你蹂躪的變成紙片狗 這二個孩子在底下，只能喝著髒水維持生命，如果再不進食可能就會餓死 當他們在底下仰著頭看我的時候，那種無助 真的讓我心裡又氣憤又心疼 不用我多講，大家應該都知道，這兩個孩子被狠心丟棄前，是活在什麼樣的地獄裡 這是早上接到的通報 一隻被利用殆盡的獒犬 竟然出現在一層樓高的水門下面，當下趕緊找了同仁一起前往現場幫忙 沒想到攀爬樓梯下去查看 發現竟然還有另一隻獒犬 而且是躲在更危險的水門 這幾天開始下大雨，如果沒有被發現，水門一開 這兩個孩子肯定不是被餓死，而是被淹死 兩隻獒犬一公一母，全身都是皮膚病，毛髮稀疏 兩側的骨頭瘦到尖突，肋骨更是清晰可見 身上毛髮沾滿排泄物，糾結成塊 原本的威武氣勢竟被人類摧殘的毫無生氣 這種犧牲別的生命換來的黑心錢，你真的過得心安嗎？ 救回園區後，同仁餵了兩個孩子吃飯 然後跟我說，看他們吃飯她好想哭 她說：「他們吃飯好秀氣，而且簡單的一頓飯，卻是這麼辛苦換來的」 孩子們，苦難都已過去 這裡會有你們從來不曾感受過的溫暖 讓你們健康快樂，就是我們永遠的承諾 #看看他們的下場，或許你也是間接傷害他們的兇手 不要再買狗了！ 不要再買狗了！ ~請以認養代替購買~ 。。。。。。。。。 太可惡了！ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244561289051980&id=482873861887397 由徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年6月10日 星期一



記者吳鎮良／綜合報導

利用完就丟棄！動物救援人士徐文良日前接獲消息，有隻疑似被不肖繁殖場利用殆盡的獒犬，出現在約一層高的水門下面，當下趕緊找了同仁一起前往幫忙，沒想到攀爬樓梯下去查看，發現竟然還有另一隻獒犬，而且是躲在更危險的水門口......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

徐文良大哥日前在臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」PO出完整救援過程並生氣的說，「看不下去了！真是太可惡！太可惡了！那麼高的地方，底下也沒有出口，竟然狠心的把2個孩子丟下去等死。」畫面中，徐大哥的同仁先將一隻虛弱的獒犬身上繫上繩子，接著上方的人再合力將狗狗拉到岸上。

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▲2隻一公一母的獒犬身形瘦成紙片。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）



徐文良將獒犬從水門下方救援至道路上後，仔細觀察狗狗的身體狀況，發現這是一隻瘦成皮包骨的母獒犬，而且全身都皮膚病；從外觀來看，牠處於發情狀態，應該曾經在繁殖場待過。徐大哥說，「可能是年紀大了、品質不好了，才會被丟在這邊。」

另外，同仁在救援的途中也發現，還有另一隻獒犬躲在更危險的水門口。徐大哥和志工同仁再度小心翼翼地走到下方去救援，直到將獒犬拉到道路上後，他們在合力把狗狗帶上車。透過畫面中可以看到，這隻獒犬的身形薄到彷彿是張紙片，且全身癱軟無力，估計有好幾天沒進食了。

▲母獒犬的救援過程。

▲公獒犬的救援過程。

徐文良表示，「2隻獒犬一公一母，全身都是皮膚病、毛髮稀疏，2側的骨頭瘦到尖突，肋骨更是清晰可見，身上毛髮沾滿排泄物、糾結成塊，原本的威武氣勢竟被人類摧殘的毫無生氣，這種犧牲別的生命換來的黑心錢，你真的過得心安嗎？」

這幾天全台都有下大雨的情形，如果這2隻獒犬沒有被發現，等到水門一開，牠們肯定被淹死。徐文良說，「救回園區後，同仁餵了2個孩子吃飯，然後跟我說，看牠們吃飯好想哭。她說，『牠們吃飯好秀氣，而且簡單的一頓飯，卻是這麼辛苦換來的。』」

▲身型壯碩的獒犬被折騰成這樣。

這段救援影片不到一日便累積31萬次的觀看次數，2萬名網友看完都紛紛留言，「人心怎麼可以這麼狠，孩子你們一定要加油！」、「這只是冰山一角，希望更多有福氣的孩子能夠得救」、「謝謝徐大哥的付出～」、「看了好難過！真的無法想像怎麼有人的心是這麼的殘酷」、「看到這個悲慘的畫面，只想到一句話：善惡終有報。我期待它的應驗，對可惡的丟狗人來說只是剛剛好而已」。

最後徐文良大哥也希望對網友們說，「看看牠們的下場，或許你也是間接傷害牠們的兇手，不要再買狗了！不要再買狗了！請以認養代替購買。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

徐文良大哥救援報導：

影／喵～橘貓半路撒嬌狂蹭 徐文良笑「來這招」只好帶回家



利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結 白貴賓遭非法繁殖場棄路旁



浪汪後腳骨折倒溪邊3天 見徐文良湊上前：謝謝來救我



▲看到牠們吃飯，讓徐文良的同仁看了好想哭。