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藍貓雙腿站立「獅吼」黑貓！　牠臉懵想勸架又退縮：算了QQ

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▲▼藍貓站立「貓吼功」教訓黑貓超兇。（圖／翻攝自抖音APP「168318470」）

▲藍貓站立「貓吼功」教訓黑貓超兇。（圖／翻攝自抖音APP「168318470」）

寵物小組／綜合報導

抖音APP用戶「168318470」日前貼出一則逗趣短片，只見藍貓單方面找黑貓吵架，甚至氣得用兩腿站著，氣勢凌人地吼對方，嚇得黑貓大大地抖一下！吵架影片被上傳到抖音後，立刻吸引33萬人觀看按讚，也有不少人發現後方另一隻貓咪想勸架，卻又摸摸鼻子往後退，十分地逗趣。

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從影片中可以看到，藍貓正在教訓椅子上的黑貓，只見牠氣得尾巴高速擺動，用兩腳站立光是氣勢就贏一大截，接著還扯開嗓子大吼，「貓吼功」讓對方嚇歪挫一下！而黑貓從頭到尾都縮在椅子上，看起來十分害怕。有趣的是，在吵架現場後方還有2隻貓咪，其中一隻淡褐色的貓似乎想靠近勸架，卻因為藍貓的叫聲而愣住，最後決定在旁觀戰就好，讓當事貓自己解決紛爭。

▲▼藍貓站立「貓吼功」教訓黑貓超兇。（圖／翻攝自抖音APP「168318470」）

▲藍貓不斷開口教訓黑貓。（圖／翻攝自抖音APP「168318470」）

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影片上傳後，惡霸藍貓的行為笑翻不少網友，也有人逗趣模仿貓咪的口吻留言，「說！你跟牠是不是有一腿」、「欠我的罐罐什麼時侯還？」、「你給我滾！這裡我要坐！」、「說，點心呢？那是我藏很久的！」、「來釘孤枝啦！」、「不可以搶我地盤！醜八怪」、「還錢！還錢！快還錢啦！」、「把私房錢交出來！」、「你是不是外面有小三，你想死R？」。

 

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關鍵字： 藍貓黑貓吵架大聲獅吼功勸架

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