白襪汪遭棄跛腳　叼失親幼貓「輕舔臉頰」：我保護你～

▲狗狗即使行動不方便，也無微不至照顧貓咪。（圖／臉書社團「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

彰化縣社頭鄉有隻小黑狗擔任起「貓媽媽」的角色，照顧流浪的幼貓，日前小貓被好心人救援，剩狗狗留在原地，受傷的前腳還未痊癒又被車撞，無助地窩在路旁。臉書社團「浪愛回家」趕往現場並送醫治療，「等狗狗出院後，要幫乖巧的牠找到永遠的避風港。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗擔任馬麻的角色照顧流浪的幼貓。

浪愛回家在臉書表示，小黑狗原本有家，但飼主迷信白腳蹄不吉利，便遺棄才4個月大的狗狗，「幼小的牠在附近想找東西吃，結果被大狗咬傷。」雖然受傷行動不便，但在遇上小貓後小黑狗竟擔任起「媽媽」，經常叼著小貓到樹蔭下遮陽，溫柔地輕舔臉頰，無微不至地照顧著，但牠沒有能力餵食小貓，只能等志工前來才能吃上久違的一餐。

▲想領養親人又乖巧的歐告，歡迎私訊臉書社團「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」

志工表示，「讓人心疼的是，歐告可能太過飢餓，只好吃草果腹，導致胃裡充滿許多雜草。」不向命運低頭的狗狗堅強的熬過難關，即使傷口很痛，也忍到最後才小聲低嗚，讓醫療人員相當心疼這親人的孩子，也稱讚牠對生命的渴求與勒性。

▲熱心民眾找不到狗狗，所以先將小貓救援回去。

獸醫讓小黑狗先吃藥及營養品，希望前腳能自行修復，要是2、3個月後沒有好轉，就需要手術治療，但獸醫也說，「只要好好復健一樣能正常走路。」浪愛回家表示，「希望大家幫幫乖巧知足的毛孩，讓牠從此不再流浪。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲狗狗血檢正常，也打了十合一預防針，下週會安排結紮。

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