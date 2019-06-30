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喵星人每天送「驚嚇禮」報恩　網見「巨大體型」傻眼：好濃烈的愛！

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貓咪每天送驚嚇禮報恩，網友看傻！（圖／有點毛毛的／網友Peggy Chang提供）

▲喵星人為了報恩天天給主人送上禮物。（圖／有點毛毛的／網友Peggy Chang提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

喵星人的一片好心，奴才您就收下吧！網友Peggy Chang家中的虎斑貓長大之後，現在幾乎天天都會送小禮物給主人，而且每份禮物都非常厚重。馬麻最近在社群媒體上貼出愛貓送的禮物照，上千名網友看了都不寒而慄，甚至有人打趣笑說，「這份愛好濃烈！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Peggy Chang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出2張照片並註解說，「你～夠了！」畫面中可以看到，右邊是愛貓打哈欠的照片，而左邊則是牠最新送來的禮物；只見這隻喇牙雖然已經翻肚死亡，但從上方看上去，其實能想像生前把腳張開的模樣，一定非常大隻。

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貓咪每天送驚嚇禮報恩，網友看傻！（圖／有點毛毛的／網友Peggy Chang提供）

▲超大隻的喇牙！

▲整窩側躺只有牠「開腿翻肚」　媽出賣虎班長大照：睡姿沒變過。（圖／有點毛毛的／網友Peggy Chang提供，下同）

▲「送禮貓」小時候的萌樣～～～

馬麻無奈地表示，「每天都來個不一樣的東西，蟑螂、老鼠、壁虎、蚱蜢，現在又來個蜘蛛，No～饒了我吧！」這張報恩的照片不到一日就湧入上千名網友按讚，許多人留言笑說，「可見你家多髒」、「我想知道你住哪裡，這麼多可怕的昆蟲」、「需要罐罐獎勵」、「這喇牙感覺有滿滿的蛋白質」。

另外也有人表示，「這隻喇牙有夠肥」、「我們家妹妹也會抓蟑螂，抓回來都會換到獎品」、「太刺激的報恩禮了」、「喵：我送你禮物欸，沒禮貌」、「我也收過喇牙，半夜放在枕頭上叫我起床！」、「哈哈哈牠怕妳餓死」、「送你禮物還不謝恩」、「這孩子真孝順！」、「貓貓對妳有深深的愛」、「我家抓過活麻雀和活老鼠」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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整窩側躺只有牠「開腿翻肚」　媽出賣虎斑長大照：睡姿沒變過

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關鍵字： Peggy Chang有點毛毛的貓咪報恩禮物

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「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

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