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龜老大領「羽毛軍隊」壓馬路　走沒三步定格：後面的快跟上！

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寵物小組／綜合報導

人在江湖走，演技要走，小弟不可少！國外有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名網友這天正要出門時，突然看到有隻小烏龜在馬路上大搖大擺地走，而且後方還有5隻雞緊跟在後方，看上去就彷彿是一名老大帶著小弟出門逛街一樣，模樣逗趣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友蜜雪兒（Michelle‏）日前在推特用戶@Misha19800上傳一段影片，並以烏龜的口吻說道，「跟著我吧羽毛軍隊！我們走去戰鬥！」畫面中，一隻陸龜邁著大步向前直走，鏡頭一拉遠，沒想到牠居然帶了小弟！？只見後方有5隻公、母雞跟在後方，當烏龜前進牠們跟著前進，而當烏龜停下腳步休息，牠們也一起定格不動。

烏龜領「羽毛軍隊」壓馬路。（圖／翻攝自推特用戶@Misha19800）

請繼續往下閱讀...

▲小烏龜大搖大擺地在馬路上散步。（圖／翻攝自推特用戶@Misha19800，下同）

烏龜領「羽毛軍隊」壓馬路。（圖／翻攝自推特用戶@Misha19800）

▲沒想到後方還帶了小弟！

這段有趣的影片不到一日就累積將近7千次的觀看次數，也有260多名網友分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈這什麼情況」、「好可愛的畫面，感覺是一起長大的好朋友」、「雞：前方有食物，小點聲別讓牠發現」、「烏龜走路真的有大哥的風範！穩定又緩慢哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 烏龜推特羽毛軍隊

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