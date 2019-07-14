龜老大領「羽毛軍隊」壓馬路　走沒三步定格：後面的快跟上！

Follow me my feathery army! We walk to battle pic.twitter.com/S2YQWQJIO6 — Michelle (@Misha19800) 2019年7月13日

寵物小組／綜合報導

人在江湖走，演技要走，小弟不可少！國外有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名網友這天正要出門時，突然看到有隻小烏龜在馬路上大搖大擺地走，而且後方還有5隻雞緊跟在後方，看上去就彷彿是一名老大帶著小弟出門逛街一樣，模樣逗趣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友蜜雪兒（Michelle‏）日前在推特用戶@Misha19800上傳一段影片，並以烏龜的口吻說道，「跟著我吧羽毛軍隊！我們走去戰鬥！」畫面中，一隻陸龜邁著大步向前直走，鏡頭一拉遠，沒想到牠居然帶了小弟！？只見後方有5隻公、母雞跟在後方，當烏龜前進牠們跟著前進，而當烏龜停下腳步休息，牠們也一起定格不動。

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▲小烏龜大搖大擺地在馬路上散步。（圖／翻攝自推特用戶@Misha19800，下同）



▲沒想到後方還帶了小弟！



這段有趣的影片不到一日就累積將近7千次的觀看次數，也有260多名網友分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈這什麼情況」、「好可愛的畫面，感覺是一起長大的好朋友」、「雞：前方有食物，小點聲別讓牠發現」、「烏龜走路真的有大哥的風範！穩定又緩慢哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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