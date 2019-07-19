毛孩健康幫你顧！東寵中壢店「免消費享義診」　搭試吃會超殺優惠





▲21日下午歡迎帶毛孩來中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

義診活動開跑！毛孩的身體狀況是需要定期注意的，東森寵物雲中壢健行店為讓飼主顧及到毛孩健康，在21日（日）下午1點至7點舉辦「動物健康檢查」活動，凡是寵物雲商店會員都能把握這次機會，免費享好康！當天同時還進行「零食歡樂試吃會」，另有各式各樣的折扣活動，讓飼主們享受超划算優惠。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲當天也有試吃會。（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）



寵物也像人一樣，需要例行健康檢查，監測身體狀況，但比較特別的是，寵物不是感受到「痛」就會立刻表達，所以往往等到飼主發現時，毛孩的病痛狀況已經持續很久了。資深獸醫師陳正倫從事義診服務已有兩年餘，為上千名飼主解開疑難雜症後，他也深感「居家養護」的重要性，從此更積極站在前線替毛孩們的健康把關。







▲健行店一對母子喵喵等待疼愛主子。

義診活動相當熱門，中壢健行店也建議大家電話預約，到場的飼主則採「抽號碼牌」的方式參與義診活動，當天同時舉辦了「歡樂試吃同樂會」，歡迎飼主們帶毛小孩前往參加，而試吃的商品也推出「買三包送一包，一共499元」的折扣價。另外為了回饋飼主的長期支持，中壢店也推出「鐵鎚潔牙系列小禮品限量放送」，提供潔牙特惠組合799元優惠外，若是購買還會加贈「犬用蘇打餅」（價值238元）。

另外消費滿888元，免費贈送小型犬洗澡服務、中型和大型犬則需加價99元。健行門市另搭配「長期抽獎活動」，消費每滿千送抽獎券一張；滿兩千即送兩張，獎品為市價2300元的「霸道總裁椅」，另有柏萊富1磅飼料3組（犬貓都可）作為貳獎，抽獎活動至7月31日截止，8月1日開獎。







▲買潔牙特惠組合享特價799，額外送「犬用蘇打餅」。（圖／東森寵物雲中壢健行店提供）

▲中壢健行店還另抽獎「霸道總裁椅」，圖中為店貓點點。（圖／東森寵物雲中壢健行店提供）

【東森寵物雲中壢健行店優惠商品總整理】

(1)試吃會提供「御膳房」犬貓食買三送一（一共499元）

(2)購買「鐵鎚潔牙特惠套組」799元（原價856元），另贈送「犬用蘇打餅」。

(3)外出用品（提籃）、便盆特價再8折；夏日涼感床特價再7折

(4)單筆消費滿888元，送「小型犬洗澡」免費一次（中型犬、大型犬則加購99元可享；貓咪加購399元亦享優惠）

(5)消費滿千即享抽獎券乙張（金額以此類推），抽霸道總裁椅（市價2300元）一組、柏萊富1磅飼料3組（犬貓都可），抽獎活動至7/31截止。

【東森寵物雲中壢健行店】

電話:03-428-3402

地址:桃園市中壢區健行路178號

營業時間:11:00~22:00

美容營業時間:11:00~21:00

美容公休日:無



【7月份義診時間】

第一場

時間：2019/07/13（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重中正北店（新北市三重區中正北路119號重陽國小旁）

第二場

時間：2019/07/14（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號1樓）

第三場

時間：2019/07/20（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第四場

時間：2019/07/21（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

【8月份義診時間】

第一場

時間：2019/08/03（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場

時間：2019/08/04（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場

時間：2019/08/10（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場

時間：2019/08/11（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場

時間：2019/08/17（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場

時間：2019/08/18（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21至09/22（六、日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第五場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）