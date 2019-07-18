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奴才幫主子剃毛...手滑多兩撇「大王→大王八」！網笑：屎定了～

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▲▼喵皇被惡搞，從大王變成大王八。（圖／飼主李小姿授權提供） 

▲喵皇剃毛被奴才惡搞，從大王變成大王八。（圖／飼主李小姿授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

這一切都是手滑！網友李小姿日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」一系列愛貓的剃毛照，只見貓咪「球球」背對著鏡頭，秀出牠的最新造型，不過仔細一看就能發現，原本應該只剃「大王」兩個字，下面卻意外多出一個「八」，瞬間讓喵皇威嚴盡失，笑翻不少貓奴！

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飼主貼文時逗趣註解寫下，「啟稟主子...我真的是想幫你剃大王！八是意外...」，只見球球剛接受完剃毛服務，沒想到原本應是帥氣又威武的「大王」字樣造型，卻不小心屁股多出兩撇，讓牠頓時失去喵皇的威嚴！李小姿接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，球球已經習慣各種造型，剃完毛後依然照吃照睡，心情沒有受到影響，標準的「有食物就沒有尊嚴」個性，是個超級貪吃鬼！

▲▼喵皇被惡搞，從大王變成大王八。（圖／飼主李小姿授權提供）

▲喵：把奴才給我拖出去斬了！

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球球剃毛照上傳不到一天，引來9千多名網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「差點跪拜喊大王」、「真的不相信8是意外」、「你確定活得過這個夏天嗎？」、「或是再多剃兩刀變大三八」、「這可能要被貓皇滿門抄斬」、「空間還夠就免費再送一個字不加價～」、「這恐難逃欺君之罪！」、「喵：來人，拖出去斬了」、「奴才還在嗎？須要幫你叫救護車嗎？」、「 主子回：斬你頭也是意外」。

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關鍵字： 貓咪剃毛惡搞造型

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