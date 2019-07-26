轉頭驚見10KG「變形奇異果」躺床打呼　網：花三天也吃不完

▲這顆奇異果重達10公斤，還有點變形了。（圖／臉書粉專「小肥腸啾啾」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這水果怎麼賣呀？台北市的啾爸這天到妹妹房間暢談，回頭卻見毛孩「啾啾」躺在身邊，彎成U字形睡著了，雄壯的背部拱起來，再加上土黃色毛色，看起來剛好像是奇異果。他將畫面記錄下來，順道加上專屬的標籤貼紙，讓不少網友第一眼都錯亂了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

啾啾是在因緣際會下來到啾爸家中，「當初牠在狗狗當中顯得安靜許多，覺得很特別，才想要許給牠一個家。」起初帶回後，啾爸和家人鬧革命，花了不少時間才讓父母認可毛孩成為一員，「經過溝通後，他們比較能接受了，平常也會一同照顧啾啾，有時更讓我覺得爸媽比我還愛牠。」

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▲「奇異果」本尊超會賣萌。

啾啾天生就是超愛吃的孩子，出門或回家時習慣吃根肉條，平常最喜歡跟著人到廚房，全家吃飯時也會把頭貼上去，不放過任何能偷吃的機會，「牠雖然愛吃東西，但如果不給也不會搶，大伙兒覺得牠乖又更疼了，在家就算忙也會找時間餵食，讓啾啾在不知不覺間長到10公斤重。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

最近天氣熱，啾啾習慣饋在沙發休息，但本性愛撒嬌，每到晚上就開始催人一起回房睡覺，「牠會用手輕抓提醒，大多是找我媽睡，偶爾才找別人。」未料這天牠見啾爸在妹妹房間聊天，早早就躺在一旁休息，還不停打呼，因為睡覺時身體蜷曲，只露出渾圓的背部，看起來就像是顆超大的奇異果。

▲啾啾喜歡向人撒嬌或討吃。

啾爸將毛孩照片放上「爆廢公社」，獲得不少網友表示，「這隻架起來燒烤應該夠吃三天了吧」、「每吃一顆奇異果，就少一隻臘腸，沒有買賣，就沒有殺害」、「無違和」、「毛真順，好美喔」、「巨大黃金奇異果」、「仔細看還蠻可怕的XD」、「滑太快還真以為是奇異果⋯」、「吃一顆飽一天」、「好想整個趴在牠身上」、「好巨的奇異果，好可愛」。

▼啾啾向阿嬤討摸摸，被說「夭壽喔這麼重」。

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