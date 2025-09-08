小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

▲芮芮想看影片，對平板使出瘋狂亂抓。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

3C成癮啦！正在被中途的小玳瑁「芮芮」超愛用平板看影片，剛開完刀所以媽媽就讓牠輕鬆一下。結果影片才關掉10分鐘，芮芮就急到對平板使出「抓抓功」，當飼主繼續播放就立刻乖乖，連家裡其他貓咪都跑來參加這場放映會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽才關掉10分鐘，就恨不得把平板拆了。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽一邊跟芮芮介紹要打開哪個APP，並幫牠播放之前沒看完的小貓熊影片，家裡另外幾位原住民也在旁邊湊熱鬧，其中牠最愛有大自然蟲鳴鳥叫、水流與動物的影片，最後當「電視兒童」半夜在螢幕前睡著。現在活力滿滿的芮芮其實從小多災多難，剛出生就被母貓丟棄，還被獸醫檢查出有脾臟疝氣，經過中途沒日沒夜餵奶、催尿便才把牠成功帶大。

▲非常喜歡大自然類型的影片。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趴在螢幕前目不轉睛的盯著。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最後還看到睡著。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芮芮剛出生就被母貓拋棄，媽媽每天辛苦餵奶才成功養大。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後芮芮每天都跟著媽媽出門上班，還一起去過水族館看魚，玩遍各種地方聰明又大膽，後來也順利增胖到兩公斤，中途就帶牠去結紮+處理脾臟疝氣，剛做完手術的牠還在穿防舔衣，所以媽媽就放影片給牠放鬆身心。現在的芮芮也順利找到願意愛牠一輩子的家人，等傷口癒合拆線就可以去新爸媽身邊囉！

▲芮芮跟媽媽在水族館看魚。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上班時也會陪在旁邊。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在長胖到足夠開刀後就去結紮＋處理脾臟疝氣。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲下周拆完線後就要去新爸媽家。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候就很親人又大膽，要摸摸完全沒問題。（圖／Threads@albee.nc_222提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）