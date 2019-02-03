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按摩好酥湖～阿金爽到舌頭收不回去　媽伸手「扳正」笑翻網

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阿金舌頭收不回，媽伸手「扳正」。（圖／翻攝自Instagram用戶「thegoldenboyremi」）

▲阿金舒服到舌頭都掉了出來，馬麻徒手扳正放回去。（圖／翻攝自Instagram用戶「thegoldenboyremi」）

寵物小組／綜合報導

除了天氣太熱或是玩太瘋時，狗狗會把舌頭露出來散熱，但其實還有一種情況下也會吐出舌頭，看起來就彷彿是開心大笑的模樣。國外有隻黃金獵犬這天躺在床上給馬麻按摩搔癢，結果當牠一感到太舒服時，就會不自覺的「掉」出舌頭，只好讓馬麻幫忙把舌頭給收回去，逗趣的畫面笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在Instagram用戶「thegoldenboyremi」PO出一段影片並以金金的口吻說，「謝謝馬麻總是保護我，還有我的舌頭。」畫面中，阿金躺平在床上，任由馬麻對著自己的下巴搔癢；只見牠立刻露出舒服又滿意的表情，甚至還享受到舌頭都掉了出來。

▲「馬麻～我的舌頭又掉出來啦～～～」（圖／取自Instagram用戶「thegoldenboyremi」）

阿金因為舒服到超級忘我，而不自覺的把長長的舌頭「掉」了出來；馬麻看到後則是窩心的幫愛犬把舌頭放回去，接著再繼續按摩。影片中可以看到，金金舌頭被放回去後，先是露出一臉正經的表情，但當馬麻再次摸摸時，牠又立刻開心的張開嘴巴。

這則影片雖然不是IG「thegoldenboyremi」上最新的視頻，但因為畫面相當可愛，於是最近又開始在網上流傳，目前已累積將近4萬多次的觀看次數，網友們看完都紛紛笑說，「太萌了」、「好可愛的舌頭」、「超療癒的表情」、「這不抱緊處理不行呀！！！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黃金獵犬舌頭狗狗按摩

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