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暴力版存錢筒！手手一碰被貓皇揍　網笑：可以存個百萬喔

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▲暴力版存錢筒！手手一碰被貓皇揍。（圖／網友許家銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲手手一靠近，主子立刻打人！（圖／網友許家銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

完全就是用生命在存錢啊！住在台中沙鹿的五歲喵星人Ｍio非常喜歡躲在箱子裡。這天趁著爸爸不注意，偷偷溜進去，看到爸爸手要伸過來，立刻「出拳」揍一下，弄的爸爸笑說，「之前看到日本的貓撲滿就一直想要，今天自己DIY做了一個～存滿大概有幾十萬吧～」。

爸爸將整個過程給錄下。影片中，爸爸手一碰箱子，Ｍio隨即從內部竄出，打完一下後又瞬間躲進去，就這樣一來一往好幾次。只見Ｍio超好控制外，在躲回箱子時，還不小心撞到後腦杓，模樣相當可愛。此片也讓網友重播好多次，直呼「這影片很無聊，但我看了一小時。」

▲暴力版存錢筒！手手一碰被貓皇揍。（圖／網友許家銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲  Ｍio會開箱子，自己跳進去玩～

爸爸笑說，「貓本來就是愛玩箱子的奇特生物，我平常也會把手腳蓋在棉被裡，再探出來逗弄牠，所以當牠進到箱子裡，我就想著敲敲看箱子，果然牠伸出手抓，哈哈」。

爸爸將短片分享到貓咪社團，吸引3000多個讚，網友看完紛紛留言，「哈哈哈 好兇狠的撲滿」、「00：23的時候，主子是不是撞到頭啊」、「好好笑喔，牠活動力好好喔」、「這樣應該可以存個好幾百萬喔ＸＤ」、「感覺主子快要瘋掉了」。

▲暴力版存錢筒！手手一碰被貓皇揍。（圖／網友許家銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ｍio的花紋非常特別，好像鼻子貼著尿鼻貼！

▲貼著妙鼻貼的喵星人，（圖／網友許家銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ｍio很聰明，但個性兇兇的，不太給爸比抱抱。

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關鍵字： 存錢筒

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