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慢熟恰恰到新家秒翻肚給摸還鑽被窩一起睡　中途媽醋：差太多！

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記者何睿宜／綜合報導

本站上月25日報導〈市場淋雨找媽！「慢熟恰恰」幫顧中途幼貓　自己卻沒人詢問領養〉後，小三花貓「恰恰」和小黑貓「鴨鴨」共同順利送養。愛媽黃石堅透露，原本對人防備心較重的恰恰到新家後適應良好，不僅很快就願意讓新爸爸摸摸，甚至主動鑽進被窩一起睡，讓她吃醋說，「差價追（差這麼多）。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

黃石堅說，恰恰和鴨鴨的新爸爸很有心，每天都會私訊貓咪們的狀況給她看。第一天小貓們到新家時，新爸爸就傳來一段影片，只見恰恰雖然躲在貓窩裡，但爸爸伸手摸牠，牠也沒有躲開，讓黃石堅傻眼，「差價追，恰恰才第一天就肯讓認養人洗澡了，鴨鴨更不用說，馬上就適應。結論；恰恰愛帥哥。」

差價追

有趣的是，新爸爸另一天傳來一張黑矇矇的照片，仔細一看，原來是恰恰躲在被窩裡和他一起睡覺，「牠喜歡在被子，會呼嚕。」黃石堅看了吃醋說，「牠就不來我被子。」雖然嘴上直說這是新爸爸的「炫耀文」，但其實心裡很替恰恰感到開心，「恰恰找到對的奴才。」

▲慢熟恰恰到新家秒翻肚給摸還鑽被窩一起睡　中途媽醋：差太多！。（圖／愛媽黃石堅）

▲恰恰鑽進被窩和新爸爸一起睡覺。（圖／愛媽黃石堅）

網友們看到恰恰和鴨鴨有了幸福歸宿，紛紛留言，「有愛才成一家人」、「恰恰姐姐找到幸福帥哥家，好開心」、「恰恰之前跟你很慢熟耶！才到新家2天就這麼熱情！」、「恰恰根本只是喜歡帥哥吧！」、「是真愛」、「恰恰遇到好家人～真棒！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

黃石堅先前受訪時曾說，其實中途過很多「慢熟貓」都是這樣，「起初不信任，但被認養後變得非常親人撒嬌，只需要遇到對的人，用時間跟愛讓牠改變。」只不過，很多像恰恰這樣剛開始比較不親人的貓咪認養率都不高，大部份都淪落被原放的命運，「若能多給牠們機會，選擇牠們，看牠們因愛蛻變，會很有成就感喔！」

▲慢熟恰恰到新家秒翻肚給摸還鑽被窩一起睡　中途媽醋：差太多！。（圖／愛媽黃石堅）

▲恰恰和鴨鴨到新家第一天，很快就和橘貓哥哥「嚕嚕」混熟了。（圖／愛媽黃石堅）

關鍵字： 慢熟恰恰領養送養中途

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