「對面的貓咪看過來～」OL奇招搭訕　苦等42天終於問到美喵芳名

▲OL想到用便利貼「搭訕」對面的貓咪。（圖／翻攝自推特／@Erika_Strong）

寵物小組／綜合報導

貓咪自帶天生的神祕感，不管家裡有沒有養貓，總會對牠們感到非常好奇，這位住在加拿大多倫多的OL，就因為實在太想知道辦公室對面的貓咪叫什麼名字，使出奇招，還真的被她問到！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Erika Strong在一家名叫Shopify的公司擔任行銷，辦公室對面有一棟美麗的公寓，裡面有幾戶人家養了貓咪，總是慵懶的躺在窗台上曬太陽，展示貓科動物之美，而裡面有一隻貓咪特別吸引他們注意，Erika說「牠不常出現，但牠現身時，我們每個人都會非常興奮。」

▲竟然還真被他們問到貓咪的芳名。



那是一隻優雅的白色長毛貓，臉上總是帶著高冷的表情，他們真的非常想知道貓咪的名字，好在辦公室裡用來稱呼牠，於是Erika想到張貼便利貼，寫上「你的貓咪叫什麼名字？」但主人遲遲沒有回覆，直到6周後，他們都快忘了這件事情，才終於等到回覆，一張A4紙上寫著「Marshall」。

收到回覆之後，Erika簡直快樂翻，她在推特上PO出這件趣事，沒想到爆量引來15萬次轉貼，她又故技重施貼上便利貼「你的貓紅了！」附上推文網址，現在她正在募集粉絲想對「Marshall」提問的問題。

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▲Erika還通知飼主，他的貓紅了。