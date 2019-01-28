媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「碎碎唸」

▲三眼：不給我吃是不是？？？看我的厲害！！（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

快點給人家吃一個嘛！網友鍾以歆飼養的1歲大米克斯「三眼」很貪吃，每次看到她在吃東西，必定跑到旁邊嗚嗚叫、裝可憐。這天牠看到媽媽吃完宵夜，氣得站在前面「碎碎唸」討吃，還一直用鼻子把零食罐罐給撲倒！

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從短片中可見，三眼坐在電視機前超生氣，故意用鼻子將桌上的空罐子推倒。媽媽用手扶好後，三眼再次哀哀叫，發出「喔～喔～」的聲音，並把東西打翻！這時媽媽大罵「不准」，但是三眼沒再怕，急到跺腳腳，使出更大力氣翻倒，表達嚴正抗議。

▲三眼超故意，一直推倒罐子表達不爽心情。



媽媽充滿無奈的說，「牠就很愛吃，只要有人在吃東西，一定會跑到旁邊嗚嗚叫。會一直嗚嗚叫，不知道是不是混到狼犬，還是怎樣，牠就真的很會講話，很會囉嗦。」

媽媽最近在公司餵養一隻浪浪叫「小龍」，規定貪吃的三眼，要先等小龍吃完才能開動，藉此訓練牠「長幼有序」！媽媽也說到，三眼對吃得很執著，其它部分就很乖很安分，不需要特別教。礙於三眼節紮完，體態明顯變胖，日後會再研究「應該怎麼餵」，讓牠不要胖得太誇張。

▲三眼：欸...前面的快點吃完好嗎？



▲平常就是吃飽睡睡飽吃。



媽媽將三眼的愛吃行徑PO上寵物社團，瞬間笑歪好多網友，大家紛紛回應，「太可愛了哈哈哈」、「好可愛～小朋友你在講什麼」、「好無辜的表情」、「給人家吃一個嘛」、「好像小朋友吵著吃東西，看了N遍也不膩」、「這裡面鐵定也有工讀生」。

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▲三眼目前32公斤，此張為「顯胖」的視角。

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