ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「碎碎唸」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子，急到剁腳「碎碎唸」。（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三眼：不給我吃是不是？？？看我的厲害！！（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

快點給人家吃一個嘛！網友鍾以歆飼養的1歲大米克斯「三眼」很貪吃，每次看到她在吃東西，必定跑到旁邊嗚嗚叫、裝可憐。這天牠看到媽媽吃完宵夜，氣得站在前面「碎碎唸」討吃，還一直用鼻子把零食罐罐給撲倒！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從短片中可見，三眼坐在電視機前超生氣，故意用鼻子將桌上的空罐子推倒。媽媽用手扶好後，三眼再次哀哀叫，發出「喔～喔～」的聲音，並把東西打翻！這時媽媽大罵「不准」，但是三眼沒再怕，急到跺腳腳，使出更大力氣翻倒，表達嚴正抗議。

▲媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子，急到剁腳「碎碎唸」。（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三眼超故意，一直推倒罐子表達不爽心情。

媽媽充滿無奈的說，「牠就很愛吃，只要有人在吃東西，一定會跑到旁邊嗚嗚叫。會一直嗚嗚叫，不知道是不是混到狼犬，還是怎樣，牠就真的很會講話，很會囉嗦。」

媽媽最近在公司餵養一隻浪浪叫「小龍」，規定貪吃的三眼，要先等小龍吃完才能開動，藉此訓練牠「長幼有序」！媽媽也說到，三眼對吃得很執著，其它部分就很乖很安分，不需要特別教。礙於三眼節紮完，體態明顯變胖，日後會再研究「應該怎麼餵」，讓牠不要胖得太誇張。

▲媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子，急到剁腳「碎碎唸」。（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三眼：欸...前面的快點吃完好嗎？

▲媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子，急到剁腳「碎碎唸」。（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平常就是吃飽睡睡飽吃。

媽媽將三眼的愛吃行徑PO上寵物社團，瞬間笑歪好多網友，大家紛紛回應，「太可愛了哈哈哈」、「好可愛～小朋友你在講什麼」、「好無辜的表情」、「給人家吃一個嘛」、「好像小朋友吵著吃東西，看了N遍也不膩」、「這裡面鐵定也有工讀生」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子，急到剁腳「碎碎唸」。（圖／網友鍾以歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三眼目前32公斤，此張為「顯胖」的視角。

【更多三眼的相關報導】
驚喜澎湃包！米克斯養半年7kg→23kg　腿庫滿出來啦～

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯零食跺腳消夜罐子

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黝黑變色龍寶寶破蛋而出！　孩子的爸現身...藍綠色澤超美

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

馬海毛衣超血腥背後！山羊掙扎「掀皮肉式」剃毛　脖子..

誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒..

路邊看到狗狗掰咖無法走...走近一看笑歪　網友：以..

小可憐離奇全禿沒人知道牠哪位　原來冬眠太早被吵醒…..

2小狗掉入井與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神展..

外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙丟一句話轟走...結..

影／阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那..

收容所汪渴望被摸「掛尖銳柵欄」探頭　志工心疼：伸手..

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

誰家報紙一直送錯！她超疑惑 撞見愛貓「派送過程」秒..

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：..

汪汪踩草刺到快崩潰 主人見死不救笑到沒聲音

2貴賓玩超嗨！邊緣柴求加入 全程被當透明狗「只負責..

最萌雙貓監工把施工員當跳台　喵喵狂叫：認真做！偷懶..

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全..

愛你愛到吞下你！　媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞上千人..

9周大汪汪患致命心臟病　全國200陌生人「愛的抱抱..

好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公..

媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「..

碗排排站放好！一開動…3貓「麻花捲式」狂嗑　中間那..

11隻「金蜜蜂」腿開開睡午覺　聽老師喊起床「波浪式..

阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓..

影／山羊萌寶耍流氓「騎馬背」　淡定斑馬「眼神死」：..

共用貓砂是常見途徑　預防喵喵大殺手「傳染性腹膜炎」..

海龜背甲刻「放生」趴沙灘上往生　網友心痛：根本謀殺..

新秘妻勤奮賺錢「晚上兼職乩童」被疑外遇　國道遭夫狂..

變態男騙女喝下「摻體液」茶　還拍片收藏1.4萬張兒..

一站上體重機「數字破90」　曾國城苦笑：快控制不了..

「小蜜蜂」怎麼進營區的？打靶、行軍阿姨都在　過來人..

「全世界最孤獨的鴨子」遭狗襲擊喪命！紐埃全國心痛哀..

台灣大2/1開賣Galaxy A8s　月付999、..

增加台中就業機會　東森天美仕活絡經濟貢獻社會

獨／限制級《角頭2》電影台除夕首播　9分鐘消失「他..

不跟次於夢想的生活妥協　陳柏宏夙夜匪懈拼上巔峰

愛你愛到吞下你！　媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞上千人..

寵物動物熱門新聞

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2海巡汪立正坐好「閉眼守門」超..

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

OL奇招搭訕　苦等42天終於問..

小可憐離奇全禿　沒人知道牠哪位

139線群狗狂追「神獸」師目睹..

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

以為狗狗掰咖無法走！近看傻眼

經過房間...老弟怎麼變一隻狗..

滿月拉拉叼飯碗到媽面前「怒摔」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

讀者迴響

熱門新聞

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2海巡汪立正坐好「閉眼守門」超..

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

OL奇招搭訕　苦等42天終於問..

小可憐離奇全禿　沒人知道牠哪位

139線群狗狂追「神獸」師目睹..

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

以為狗狗掰咖無法走！近看傻眼

經過房間...老弟怎麼變一隻狗..

滿月拉拉叼飯碗到媽面前「怒摔」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

收容所黃狗掛「尖銳鐵絲網」討摸

最新影片

更多

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

誰家報紙一直送錯！她超疑惑 撞見愛貓「派送過程」秒去道歉

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

汪汪踩草刺到快崩潰 主人見死不救笑到沒聲音

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面