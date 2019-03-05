汪用世界末日景象迎接！　媽見後方亮點氣炸：啊不就很會吃？

▲狗狗把家裡弄得一團亂。（圖／有點毛毛的／Linling Wu提供）

寵物小組／綜合報導

一進家門就看到世界末日般的景象，相信許多飼主都有過這種經驗。媽媽Linling Wu就拍下自家牛頭㹴大搞破壞的畫面，只見垃圾袋、水果、衣服散落一地，前方甚至還有一灘尿，讓她看了簡直快昏倒，忍不住飆出一句髒話。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗把桌上的香蕉拿來吃，神奇的是還會剝皮。（圖／有點毛毛的／Linling Wu提供）

照片中，狗狗壓低耳朵、一臉無辜地坐在畫面中央，身旁一片狼藉，背後還有一塊香蕉皮，裡頭果肉早已被吃個精光。Linling Wu指出，這些水果原本都放在餐桌上，不知道狗狗怎麼弄來吃的，「可能會飛簷走壁......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲狗狗壓低耳朵裝無辜。（圖／有點毛毛的／Linling Wu提供）

她將照片貼上ETtoday寵物雲臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「抱歉我得直白的說⋯⋯林祖媽勒？阿不就很懂吃？還會撥香蕉皮！」網友們看了紛紛留言笑說，「有手下留情了，哈哈」、「此時此刻是不是想殺狗xD」、「看到這個臉我就心軟了」、「我家連皮都不會剩」、「被狗生耽誤的美食家」、「以前我家的還會吃釋迦吐籽，MD吃的還比我乾淨。」

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